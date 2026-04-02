A eleição para o mandato-tampão para o governo do Rio de Janeiro pode ultrapassar R$ 60 milhões - Foto: Divulgação/TRE-RJ

A eleição para o mandato-tampão para o governo do Rio de Janeiro pode ultrapassar R$ 60 milhõesFoto: Divulgação/TRE-RJ

Publicado 02/04/2026 05:00

Se o STF optar por eleição direta para cobrir o mandato-tampão, o custo será dividido entre a Justiça Eleitoral (para organizar o pleito) e as campanhas dos candidatos. Com cerca de 13 milhões de eleitores no estado do Rio, o custo operacional bruto pode superar R$ 60 milhões, sem considerar gastos fixos de manutenção do Tribunal. Nas eleições municipais de 2024, o financiamento das campanhas (Fundo Eleitoral) no Brasil foi de R$ 4,96 bilhões. As despesas mais comuns são pessoal, produção de programas, publicidade, consultoria, materiais impressos, eventos, mobilização, transporte, segurança e deslocamento de urnas. O financiamento é majoritariamente público desde que doações de empresas foram proibidas. As fontes principais são: Fundo Eleitoral (Fundão) e Fundo Partidário.

Bacalhau: o preferido da Semana Santa

O Rio de Janeiro é um dos grandes consumidores de bacalhau da Noruega - Divulgação

O Rio de Janeiro é um dos grandes consumidores de bacalhau da NoruegaDivulgação

As exportações totais do famoso bacalhau da Noruega para o mundo todo, nos últimos 12 meses, bateu a marca de 2,8 milhões de toneladas. O Brasil é um dos mercados mais importantes para bacalhau salgado seco. E 60 a 70 por cento do consumo ocorre durante a Páscoa e o Natal. O Saithe salgado seco e o tipo Gadus Morhua são os preferidos do consumidor. O Rio de Janeiro é um grande importador, graças à excelente estrutura supermercadista e à distribuição do estado.

Exame toxicológico brasileiro vira referência na ONU

A política brasileira de exame toxicológico em motoristas profissionais foi destaque no principal fórum de segurança viária da ONU, o Global Forum for Road Traffic Safety, em Genebra. Em 10 anos, cerca de 390 mil motoristas foram impedidos de obter a CNH nas categorias C, D e E após realizar o exame.

Milhões de refeições para o povão de Caxias

O Restaurante do Povo de Duque de Caxias completou cinco anos de funcionamento. Neste período foram distribuídas 4,8 milhões de refeições. O prefeito Netinho Reis (MDB) destacou a importância do local para o município. "Foram milhões de refeições servidas com qualidade, garantindo segurança alimentar e acolhimento para quem mais precisa. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas", afirmou.

PICADINHO

Hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ONG Nóiz realiza a ação "Cada Mente, Seu Mundo", para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) da Cidade de Deus.



A coletânea "1964: o que ainda nos resta dizer?", organizada pela historiadora Luciene Carris, foi inscrita pela editora Metanoia no Jabuti Acadêmico 2026.



A atriz Kelzy Ecard comemora 35 anos de carreira com a peça "Caminho de Casa", a partir de hoje, no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.

Colaboração de Claudia Villas Boas