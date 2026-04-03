Governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto impõe sua marca na administração - Reginaldo Pimenta

Governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto impõe sua marca na administraçãoReginaldo Pimenta

Publicado 03/04/2026 05:00

Mesmo sem saber exatamente por quanto tempo permanecerá à frente do Governo do Estado, o desembargador Ricardo Couto mudou a sua intenção inicial que visava a discrição e agora quer contribuir para mais agilidade nas ações da administração. Neste contexto, a Polícia Civil promoveu uma reestruturação interna, principalmente nas chefias de delegacias e setores sensíveis da área de segurança. O mesmo vale para o "emagrecimento" do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que tratará apenas da segurança do Chefe do Executivo. Os policiais dispensados ficarão à disposição das Polícias Civil e Militar, que, junto com a Secretaria de Segurança, atualmente têm 3 mil servidores desviados de seus órgãos. Também preocupa a politização das ações do Governo, onde Couto quer mais decisões técnicas.

Carlos Jordy quer ser opção para o Senado

Deputado Carlos Jordy (PL) está no segundo mandato na Câmara Federal - Câmara dos Deputados

Deputado Carlos Jordy (PL) está no segundo mandato na Câmara FederalCâmara dos Deputados

O pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro pretende manter o tom moderado na disputa contra o presidente Lula. Ao mesmo tempo, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) confirmou que é pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026 e busca consolidar seu nome junto à direção nacional do partido. Jordy relatou que o filho "Zero Um" de Jair Bolsonaro, cujo pai está preso por tentativa de golpe de estado, mandou o parlamentar "ficar no aquecimento" para disputar a vaga ao Senado.

Emenda leva dentista móvel para Mendes

A prefeitura de Mendes, no Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, recebeu a unidade Odontológica Móvel, resultado de uma emenda parlamentar no valor de R$ 513 mil, proposta pelo deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ). O prefeito Jorge Henrique e a secretária de Saúde do município, Sirlene da Silva, participaram da entrega. Desde 2023, foram destinados quase R$ 74 milhões em emendas de Braz para a saúde do Estado do Rio.

Tiago Careca entra no jogo em Japeri

Ex-vereador de Japeri, Tiago Careca, a convite de Luciano Vieira, disputará vaga de deputado federal pelo PSDB. A candidatura busca fortalecer seu nome na cidade. Em 2024, mais de 30% do eleitorado não o conhecia. O movimento reacende a disputa com o grupo da prefeita Fernanda Ontiveros (PT) pela Prefeitura em 2028.

PICADINHO

A programação de 2026 do "Queremos! Festival" inicia com Zeca Veloso (4/4) e Fitti (5/4), no Teatro Carlos Gomes. No dia 10, o evento ocupa o Circo Voador com Greentea Peng e Ata Kak.



O musical "Hadassa" será apresentado de hoje ao dia 5 de abril no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, e de 10 a 12 de abril no Teatro da Ilha, na Ilha do Governador.



Os candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição do Vestibular Cederj 2026 e pré-inscrição no sistema de cotas têm prazo até 5 de abril. Inscrições pelo site.

Colaboração de Claudia Villas Boas