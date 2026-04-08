A Lei Seca, de autoria do deputaddo federal Hugo Leal (PSD-RJ), entrou em vigor em junho de 2008 - Divulgação

A Lei Seca, de autoria do deputaddo federal Hugo Leal (PSD-RJ), entrou em vigor em junho de 2008Divulgação

Publicado 08/04/2026 05:00

O atropelamento seguido de morte de duas crianças por um motorista embriagado em Diadema reacendeu em São Paulo a adoção com mais rigor do modelo da Lei Seca que funciona bem há 17 anos no Rio. Sete meses depois da aprovação da Lei Federal nº 11.705/2008, ela já era aplicada no Rio com sucesso. De blitzes localizadas e esparsas, passaram a ser diárias e móveis, com uso de drones. As operações, planejadas com base em dados de acidentes, utilizam etilômetros para identificar qualquer nível de álcool. Recusar o bafômetro gera as mesmas penalidades de ser flagrado embriagado, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por um ano e retenção do veículo. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa dobra de valor, totalizando R$ 5.869,40.

Alunos de ONG premiados em olimpíadas acadêmicas

Instituto Ponte, criado em 2014, atende 440 alunos em 18 estados do país - Divulgação

Instituto Ponte, criado em 2014, atende 440 alunos em 18 estados do paísDivulgação

O Instituto Ponte, desde 2014, oferece oportunidades a jovens da rede pública até a universidade, com apoio acadêmico e socioemocional. Atualmente, atende 440 alunos em 18 estados em instituições como ITA, USP, Unicamp, FGV e Sírio-Libanês. E já apresenta resultados: 82% dos alunos premiados em olimpíadas acadêmicas. No Rio, Arthur Maia, do 2º ano do Ensino Médio no Sesc, entre outros prêmios, ganhou a Olimpíada Carioca de Matemática 2025.

Piraí terá duas apostas para estadual

O vereador de Piraí Roberto Betão, enteado do prefeito Pezão, confirmou que é pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. Na disputa concorrerá o ex-secretário Gustavo Tutuca (PP), primo da sua esposa. "Em Piraí, 30% da rede pública de ensino é integral. O compromisso é chegar a 100% em quatro anos", prometeu.

CAU apresenta nova Praça Onze Maravilha

O Praça Onze Maravilha será apresentado, amanhã, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio (CAU-RJ). O secretário municipal de Infraestrutura do Rio, Wanderson Santos, falará sobre as mudanças que incluem a demolição do Viaduto 31 de Março, a revitalação do entorno do Sambódromo e uma biblioteca dedicada aos saberes afro-brasileiros, com projeto do arquiteto Francis Kéré, primeiro africano a receber o Prêmio Pritzker.

PICADINHO

Amanda Mendonça apresenta o show "Xodó em Flor", na Áudio Rebel, com canções nordestinas e novas autorais. Amanhã, às 20h. Rua Visconde Silva, 55, Botafogo.



Danielle Winits estreia "CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente" no dia 10, no Teatro PRIO. A peça fica em cartaz até o final de maio. Avenida Bartolomeu Mitre, 1110, Leblon.



O Circuito Cine Curta oferece 25 vagas para oficina gratuita de cinema a jovens de comunidades do Rio. Inscrições nos dias 10 e 11 de abril no Centro Paroquial Dom Helder Camara, no Leblon.



