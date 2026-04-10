Obras têm o objetivo de desafogar o trânsito intenso na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca - DIVULGAÇÃO/ Nayra Halm

Obras têm o objetivo de desafogar o trânsito intenso na Avenida Ayrton Senna, na Barra da TijucaDIVULGAÇÃO/ Nayra Halm

Publicado 10/04/2026 05:00 | Atualizado 10/04/2026 10:55

O prefeito Eduardo Cavaliere, durante a Conferência de Síndicos do Rio, da Câmara Comunitária da Barra, anunciou para o segundo semestre deste ano as obras de mobilidade na Avenida Ayrton Senna, no bairro, localizado na Zona Sudoeste. As mudanças, que começaram em 23 de fevereiro e têm previsão de conclusão até o final do ano, incluem uma nova rotatória no cruzamento com a Avenida Lúcio Costa. A promessa é que o anel viário vai desafogar o congestionado trânsito da área na hora do rush. O retorno na Avenida Ayrton Senna, próximo à Avenida Lúcio Costa (sentido Avenida das Américas), está interditado desde março para a obra. A ação faz parte de um conjunto de intervenções, incluindo uma nova ponte sobre o Canal do Arroio Fundo, avaliado em R$ 200 milhões. A previsão de término é 2028.

Obras em Petrópolis agitam a cidade

Vereador Dudu (União Brasil) anuncia obras de asfaltamento no Morin - Reprodução Redes Sociais

Vereador Dudu (União Brasil) anuncia obras de asfaltamento no MorinReprodução Redes Sociais

O vereador Dudu (União Brasil), eleito por cinco mandatos para a Câmara de Petrópolis, tem turbinado suas redes sociais com agradecimentos ao ex-governador Cláudio Castro. Dudu tem sido apontado como um dos principais beneficiados pelo calendário acelerado de intervenções na cidade. Adversários dizem que está chamando a atenção a velocidade com que obras de asfaltamento começaram a surgir justamente em bairros estratégicos do ponto de vista eleitoral. O vereador revela seu "segredo": "A união é a nossa força".

Torcidas do Rio homenageadas na Câmara

O vereador Leonel de Esquerda (PT) homenageará, amanhã, às 18h, na Câmara Municipal do Rio, torcidas dos clubes América, Americano, Bangu, Bonsucesso, Niteroiense FC e Portuguesa. A ideia é destacar a tradição das equipes e as ligações com seus territórios no futebol carioca.

Deputada federal do Rio disputa vaga no TCU

A vaga aberta no Tribunal de Contas da União após a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz movimenta o Congresso Nacional. A deputada federal Soraya Santos (PL-RJ), única mulher na disputa, apoiada por Flávio Bolsonaro, ganha força na reta final da eleição que acontecerá na próxima terça-feira (14).

PICADINHO

O evento "Uma história de liderança e amor por Valença" celebra o lançamento de "Luiz Antônio: um ser político", biografia do pai do deputado André Corrêa. Hoje, às 20h, no Centro Cultural Palácio do Visconde do Rio Preto, no Centro de Valença.



Hoje, às 19h, o historiador Jones Manoel, o deputado federal Tarcísio Motta, a vereadora Mônica Benício, o professor Josemar e a jurista Luciana Boiteux se reúnem na Banca do André, na Cinelândia, para o debate "Derrotar o fascismo, retomar o futuro".



A Leve Saúde promoverá, amanhã, a 2ª edição da Corrida Leve, na Lagoa. Opções de percurso de 2 km, 5 km ou 7 km. Parte da renda das inscrições será destinada ao Instituto Cidades Invisíveis.

Colaboração de Claudia Villas Boas