Projeto de lei do deputado Ricardo Abrão visa incluir tratamento da obesidade como saúde pública - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Projeto de lei do deputado Ricardo Abrão visa incluir tratamento da obesidade como saúde pública Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 09/04/2026 05:00 | Atualizado 09/04/2026 09:21

O projeto do deputado federal Ricardo Abrão (PSDB-RJ) sobre o acesso às canetas emagrecedoras pelo Sistema Único de Saúde (SUS) volta ao debate. A recente redução de impostos sobre o princípio ativo amplia o acesso ao tratamento contra a obesidade. A doença é um desafio de saúde pública, associada a comorbidades como diabetes e doenças cardiovasculares. A medida deve reduzir os preços, tornando o tratamento mais acessível, inibe falsificações e reduz custos futuros no SUS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou novas medidas para prevenir riscos e reforçar o controle sanitário dos medicamentos. O uso indiscriminado pode causar, em casos mais graves, pancreatite aguda e problemas renais.

Projeto quer conta de água mais justa

Uma das propostas para conta de água é instalar hidrômetros individuais - Reginaldo Pimenta

Uma das propostas para conta de água é instalar hidrômetros individuaisReginaldo Pimenta

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou projeto que propõe mudanças na conta de água. Entre as propostas, mais transparência das tarifas, proibição de cobranças presumidas em imóveis sem medição individual, incentivo à instalação de hidrômetros por unidade e compensação ao consumidor quando houver interrupção prolongada no fornecimento. Segundo o parlamentar, o objetivo é corrigir distorções na cobrança dos serviços de água e esgoto.

MetrôRio inaugura biblioteca popular

A estação Cinelândia do MetrôRio, no Centro, inaugurou a biblioteca "A Casa Amarela". O acervo contém obras para públicos infantil, juvenil e adulto, incluindo títulos acessíveis. "A nossa ida e volta para casa vira um tempo perdido no celular. Da Pavuna ao Jardim Oceânico, o carioca vai chegar em casa com um livro nas mãos e uma nova possibilidade de ler o mundo", afirma o fundador da biblioteca, Pedro do Livro.

Mais proteção a crianças e adolescentes do Rio

A Câmara do Rio aprovou a Lei Henry Borel do vereador Leniel Borel (PP). A Lei integra saúde, educação, assistência social, segurança pública e Conselhos Tutelares para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência. Entre as mudanças, medidas protetivas, como acontece com mulheres nessa situação.

PICADINHO

Hoje, a partir das 13h, a Afya Unigranrio Duque de Caxias promove o evento gratuito "Transformações do Trabalho na Contemporaneidade", com o professor e sociólogo Ricardo Antunes, da Unicamp. Rua Professor José de Souza Herdy, 1160.

A Cia Les Trois Clés estreia hoje, às 20h, o espetáculo "Hystera", que segue temporada até 1º de maio. Teatro Gláucio Gill, Praça Cardeal Arcoverde, s/nº, Copacabana.



O espetáculo "O Desejo", da Cia PeQuod - Teatro de Animação, estreia hoje, às 20h30, no mezanino do Sesc Copacabana. A companhia atua há 26 anos. Rua Domingos Ferreira, 160.



Amanhã, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis oferecerá orientação gratuita sobre a declaração do Imposto de Renda na Praça Roberto da Silveira, Shopping Park Jacarepaguá e Parque de Exposições de Resende.

Colaboração de Claudia Villas Boas