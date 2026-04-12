A Trens RJ, que substituirá a Supervia, promete melhorar o transporte dos 300 mil usuários por diaDivulgação

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Sidney Rezende
A SuperVia passará a ser chamada Trens RJ. Pelos próximos 60 dias, continuará o processo de transição que os técnicos chamam de "Operação Assistida". A via atuará conjuntamente com a SuperVia para garantir a continuidade do serviço e evitar impactos diretos aos 300 mil passageiros diários. Há uma promessa de aporte de mais de R$ 660 milhões em melhorias ao longo dos primeiros cinco anos. À coluna, o ex-secretário de Transportes Washington Reis disse que há necessidade de pelo menos R$ 1,2 bilhão, já que metade disso é energia, custeio, gastos com pessoal e outras despesas essenciais. Reis lutou por uma nova modelagem que tirasse do comando a antiga gestão. Ele está confiante que agora o poder público tem a chance de melhorar os serviços.
Táxis conduzidos por mulheres poderão ser identificados

Projeto de Vera Lins visa aumentar segurança de mulheres no municípioASCOM

Os táxis conduzidos por mulheres poderão ter um elemento rosa junto à faixa lateral azul. Segundo a vereadora Vera Lins (PP), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, autora da proposta, a finalidade é dar segurança às passageiras e taxistas mulheres contra o assédio moral e sexual. "Nosso maior objetivo é assegurar um ambiente de trabalho protegido para as mulheres taxistas, que diariamente correm riscos no exercício da profissão", justificou a parlamentar. 
Amigos com TEA se apresentam em Niterói
Um grupo de 15 jovens e adultos com autismo e deficiência intelectual, pacientes da Clínica Reabiliarte, encerrará a Caminhada do Autismo em Niterói, que acontece hoje, a partir das 9h, em Icaraí. Os integrantes, que fazem tratamento desde a infância e se tornaram amigos, apresentarão cinco músicas.
Valença pode ter novo representante em Brasília
Haroldo Filho, vereador de Valença, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Podemos, partido em que se filiou recentemente após deixar o PL. O anúncio foi na sede do partido no Rio de Janeiro, ao lado do secretário-geral da legenda, Marcos Dias, e do presidente estadual, Felipe Pereira.
PICADINHO
O gaitista Maurício Einhorn apresenta o projeto "Harmonia Viva" no SESC Flamengo (13/04), Copacabana (14/04), Ramos (16/04), Madureira (17/04) e Niterói (24/04).

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) representará o Governo do Estado na Intermodal South America, em São Paulo, dos dias 14 a 16, no Distrito Anhembi.

O espetáculo "Querô - Sempre uma Reportagem Maldita", do Coletivo Corte, fará apresentações gratuitas no Teatro Municipal Gonzaguinha, de 15 a 25 de abril, às 19h. Rua Benedito Hipólito, 125, Centro.
Colaboração de Claudia Villas Boas