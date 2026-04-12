A Trens RJ, que substituirá a Supervia, promete melhorar o transporte dos 300 mil usuários por dia - Divulgação

A Trens RJ, que substituirá a Supervia, promete melhorar o transporte dos 300 mil usuários por diaDivulgação

Publicado 12/04/2026 05:00

A SuperVia passará a ser chamada Trens RJ. Pelos próximos 60 dias, continuará o processo de transição que os técnicos chamam de "Operação Assistida". A via atuará conjuntamente com a SuperVia para garantir a continuidade do serviço e evitar impactos diretos aos 300 mil passageiros diários. Há uma promessa de aporte de mais de R$ 660 milhões em melhorias ao longo dos primeiros cinco anos. À coluna, o ex-secretário de Transportes Washington Reis disse que há necessidade de pelo menos R$ 1,2 bilhão, já que metade disso é energia, custeio, gastos com pessoal e outras despesas essenciais. Reis lutou por uma nova modelagem que tirasse do comando a antiga gestão. Ele está confiante que agora o poder público tem a chance de melhorar os serviços.

Táxis conduzidos por mulheres poderão ser identificados

Projeto de Vera Lins visa aumentar segurança de mulheres no município - ASCOM

Projeto de Vera Lins visa aumentar segurança de mulheres no municípioASCOM

Os táxis conduzidos por mulheres poderão ter um elemento rosa junto à faixa lateral azul. Segundo a vereadora Vera Lins (PP), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, autora da proposta, a finalidade é dar segurança às passageiras e taxistas mulheres contra o assédio moral e sexual. "Nosso maior objetivo é assegurar um ambiente de trabalho protegido para as mulheres taxistas, que diariamente correm riscos no exercício da profissão", justificou a parlamentar.

Amigos com TEA se apresentam em Niterói

Um grupo de 15 jovens e adultos com autismo e deficiência intelectual, pacientes da Clínica Reabiliarte, encerrará a Caminhada do Autismo em Niterói, que acontece hoje, a partir das 9h, em Icaraí. Os integrantes, que fazem tratamento desde a infância e se tornaram amigos, apresentarão cinco músicas.

Valença pode ter novo representante em Brasília

Haroldo Filho, vereador de Valença, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Podemos, partido em que se filiou recentemente após deixar o PL. O anúncio foi na sede do partido no Rio de Janeiro, ao lado do secretário-geral da legenda, Marcos Dias, e do presidente estadual, Felipe Pereira.

PICADINHO

O gaitista Maurício Einhorn apresenta o projeto "Harmonia Viva" no SESC Flamengo (13/04), Copacabana (14/04), Ramos (16/04), Madureira (17/04) e Niterói (24/04).



A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) representará o Governo do Estado na Intermodal South America, em São Paulo, dos dias 14 a 16, no Distrito Anhembi.



O espetáculo "Querô - Sempre uma Reportagem Maldita", do Coletivo Corte, fará apresentações gratuitas no Teatro Municipal Gonzaguinha, de 15 a 25 de abril, às 19h. Rua Benedito Hipólito, 125, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas