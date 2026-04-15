Plenário do STF ainda não definiu se governador do Rio deve ser escolhido pela Alerj ou por eleitores - LUIZ SILVEIRA/STF

Plenário do STF ainda não definiu se governador do Rio deve ser escolhido pela Alerj ou por eleitoresLUIZ SILVEIRA/STF

Publicado 15/04/2026 05:00

O Supremo Tribunal Federal age quando provocado. É diferente do Ministério Público. Muitas vezes, como agora, o STF paga o preço de uma conta que não é exatamente sua, e sim, de passos tortos praticados por terceiros que se envolveram em mal feitos. Porém, quando convocado, o Supremo não pode perder a noção do preço da lentidão na tomada de decisões vitais. A dúvida que permanece sobre o modelo de eleição para a escolha de quem ocupará o mandato-tampão no Estado do Rio de Janeiro é prejudicial para todos. A sociedade ainda não avaliou as consequências do vácuo de se ter um governador em exercício não eleito diretamente e um presidente da Assembleia Legislativa "interino". Como fazer a máquina pública estadual andar se não se sabe qual a garantia jurídica que a Constituição avaliza? E mais: com dois dos três poderes com baixa representatividade. Esta demora já deu.

Livro homenageia Luarlindo Ernesto

Livro sobre Luarlindo, colunista de O DIA, será lançado dia 14 de maio, na ABI - Divulgação

Livro sobre Luarlindo, colunista de O DIA, será lançado dia 14 de maio, na ABIDivulgação

Referência do jornalismo brasileiro, Luarlindo Ernesto, repórter-símbolo de "O Dia", com mais de 60 anos de carreira, acompanha a história do jornal desde 1974, onde tornou-se uma lenda viva da profissão. Ele acaba de ganhar uma justa homenagem. A sua trajetória de coberturas estão catalogadas no livro "Luar - O último repórter dos anos de chumbo", de Elenilce Bottari, que será lançado no dia 14 de maio, a partir das 18h, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro. A obra integra a Coleção José do Patrocínio, com a qual a Editora Letra Selvagem reverencia grandes nomes do jornalismo brasileiro.

Calendário do Rio pode ganhar Dia da Gafieira

Mais um ritmo popular pode entrar no calendário oficial do município do Rio de Janeiro: 17 de julho pode virar o Dia da Gafieira. O projeto de lei, de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas (PSD), aprovado em primeira votação na Câmara Municipal, terá nova discussão esta semana.

Instituições de saúde se unem contra tabagismo

O Instituto Nacional de Câncer, a Fundação Oswaldo Cruz e diversas instituições de pesquisa formalizam, hoje, a assinatura da carta do seminário "Construindo uma Agenda de Pesquisa sobre Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF)". A iniciativa conjunta visa fortalecer políticas de controle do tabagismo no país, disseminando evidências científicas sobre os impactos dos produtos à saúde, especialmente entre jovens.

PICADINHO

O VIII Congresso Brasileiro de Direito da Empresa, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE), será realizado nos dias 16 e 17 de abril, no Hotel Prodigy Santos Dumont, no Centro.



Em apresentação única e gratuita, o espetáculo infantil "A Menina Akili e Seu Tambor Falante" leva a ancestralidade africana, o protagonismo feminino negro e a força ancestral dos griôs para o Sesi Caxias, hoje, às 14h. Rua Artur Neiva, 100, no Centro.



O CRA-RJ promove amanhã, a partir das 9h, "ADM Master - Maturidade em Pauta: entre o legado da experiência e o desafio do amanhã". Rua Professor Gabizo, 197, Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas