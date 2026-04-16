Repressão violenta à artesã por Guarda Municipal em Ipanema gerou revolta nas redes sociais - Reprodução Redes Sociais

Repressão violenta à artesã por Guarda Municipal em Ipanema gerou revolta nas redes sociaisReprodução Redes Sociais

Publicado 16/04/2026 05:00

O tema segurança foi mais debatido na última eleição para prefeito e isto deve se repetir este ano para governador. Eduardo Paes parecia relutante em encampar a ideia de Guarda Municipal armada. A realidade o fez mudar. Ele teve o cuidado de garantir que os novatos seriam treinados, capacitados e com perfil diferenciado. O risco de erros diminui. Não se atentou para a melhor preparação dos demais agentes da corporação. A abordagem agressiva contra uma artesã na orla da Zona Sul foi exemplo do que não fazer. O prefeito Eduardo Cavaliere fez bem em afastar os responsáveis pelo desastre. Em São Paulo, um subinspetor da Guarda Civil Metropolitana (GCM) atirou e matou um entregador. O agente alega que o disparo foi acidental. O despreparo nos dois casos é evidente.

Marcelo Queiroz é o novo presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Serviços

Marcelo Queiroz atua em assuntos ligados ao Sistema S e setor produtivo - divulgação

Marcelo Queiroz atua em assuntos ligados ao Sistema S e setor produtivodivulgação

O deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) foi eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Federal. O mandato é de um ano, sem possibilidade de reeleição. O parlamentar afirmou: "Tenho como missão fortalecer o setor produtivo do país, contribuindo com o crescimento econômico e a geração de novos empregos. Vamos aproximar o poder público da sociedade civil por meio de debates e o controle dos programas voltados ao setor".

Direito do Trabalho nas escolas públicas

A Câmara do Rio analisa, em primeira discussão, projeto do vereador Rick Azevedo (PSOL) que institui Noções de Direito do Trabalho como atividade extracurricular nas escolas da rede pública municipal. O objetivo é preparar os alunos para o mercado de trabalho com conhecimento teórico e prático.

Adoção de pets pode gerar descontos no IPTU

O Programa de Benefício à Adoção Responsável de Cães e Gatos no Município do Rio de Janeiro, proposto pelo vereador Rodrigo Vizeu (MDB), propõe isenção de 5% no Imposto Predial e Territorial Urbano a um imóvel, onde o animal está acolhido. A proposta será analisada pela Câmara em primeira discussão.

PICADINHO

Adriana Kutwak, major da PM e coordenadora do Serviço de Atenção à Saúde do Policial, dará palestra hoje, às 9h30, sobre prevenção de doenças para os policiais do Comando de Polícia de Proximidade, em Bonsucesso.



"Quirinas: a trabalhadora doméstica como protagonista na literatura brasileira contemporânea", da jornalista Mariana Filgueiras, tem lançamento hoje, às 18h, no canal do Youtube "Estudos da Literatura" da UFF.



O compositor Breno Goes apresentará hoje, às 19h30h, o show "Dobra" no Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Visconde de Silva, s/nº, Humaitá.

Colaboração de Claudia Villas Boas