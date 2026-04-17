Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio podem decidir hoje novo presidente da Casa - Divulgação / Alerj

Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio podem decidir hoje novo presidente da Casa Divulgação / Alerj

Publicado 17/04/2026 05:00

O risco de vácuo institucional será parcialmente superado no momento em que os deputados estaduais entrarem em acordo sobre quem será o novo presidente da Assembleia Legislativa. Guilherme Delaroli, o interino, tem tentado manter o equilíbrio político mínimo necessário, mas ele não foi ungido do voto direto dos colegas. Tudo indica que hoje, finalmente, haverá definição quanto ao novo nome a ser escolhido para a principal cadeira da Mesa Diretora. A decisão da presidente interina do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadora Suely Lopes Magalhães, de negar o pedido de liminar apresentado pelo deputado estadual Luiz Paulo (PSD) para suspender as eleições da Alerj é sinal de desobstrução judicial. O parlamentar buscava impedir a realização do pleito até que o Supremo Tribunal Federal (STF) definisse se a sucessão no governo estadual ocorrerá por eleições diretas ou indiretas.

Quem é o novo chefe da Casa Civil do Estado

O procuraddor Flávio Willeman é o novo secretário da Casa Civil do Rio - Reprodução Redes Sociais

O procuraddor Flávio Willeman é o novo secretário da Casa Civil do RioReprodução Redes Sociais

O governador em exercício Ricardo Castro nomeou o procurador do estado Flávio Willeman para a Secretaria da Casa Civil. O novo secretário é vice-presidente geral e jurídico do Flamengo e foi desembargador no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) entre 2014 e 2016. Com 26 anos na Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ), o novo secretário é casado com a conselheira do TCE-RJ Marianna Willeman, órgão que analisa as contas do estado.

Prefeito de Barra Mansa desaponta PL

Ao lado de Lindbergh Farias (PT), o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), agradeceu ao Governo Lula pelo investimento na cidade de R$ 120 milhões por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Quem não gostou foram os caciques do PL, que consideram a "festa" uma verdadeira "traição".

Renan Jordy toma posse e apresenta projetos

O deputado Renan Jordy (PL), que tomou posse na Alerj, já tem projetos protocolados na Casa. Entre eles, a obrigatoriedade de certidão negativa de antecedentes criminais a profissionais da Saúde e a criação de comissão para investigar abusos no uso de recursos estaduais às prefeituras fluminenses.

PICADINHO

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage exibe gratuitamente, hoje, a partir das 19h, a segunda sessão de 2026 do Cine Lage. A programação reúne documentários sobre Heitor dos Prazeres, Gal Costa, Os Mutantes, entre outros.



Amanhã, às 12h30, Beatriz Reis, especialista em marketing e comunicação, ministra o workshop "Multipotencialidade na prática: Estrutura, Clareza e Posicionamento", no auditório da ESPM. Ladeira da Glória, 26.



Festival das Estrelas, em Santa Maria Madalena, acontecerá até o dia 19 com palestras, oficinas, gastronomia, apresentações culturais e shows gratuitos.

Colaboração de Claudia Villas Boas