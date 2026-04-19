O envolvimento do Supremo Tribunal Federal em divergências partidárias gera atraso e tensões - Rosinei Coutinho/STF

O envolvimento do Supremo Tribunal Federal em divergências partidárias gera atraso e tensões Rosinei Coutinho/STF

Publicado 19/04/2026 05:00

A confusão no estado do Rio de Janeiro após a renúncia do governador Cláudio Castro expôs a prática de políticos buscarem na Justiça saídas para conflitos que eles deveriam resolver nas Casas Legislativas. A transferência de divergências partidárias para o Judiciário, principalmente para o Supremo Tribunal Federal (STF), gera atrasos e tensões. Ao mesmo tempo que se permite que minorias ou cidadãos recorram ao Judiciário para efetivar direitos sociais (saúde, educação) que não foram priorizados pelo Legislativo ou Executivo. Isto é legítimo, mas também pode transformar as barras dos tribunais em muro de lamentações. O risco é a parcialidade. A politização da Justiça pode fazer com que decisões jurídicas sejam baseadas no resultado esperado (fins políticos) e não no devido processo legal (meios legais).

Alerta de autismo nas cadernetas de vacinação

Projeto do vereador Inaldo Silva identifica autismo em crianças até 3 anos - Câmara Rio

Projeto do vereador Inaldo Silva identifica autismo em crianças até 3 anosCâmara Rio

Foi aprovado pela Câmara Municipal do Rio o projeto de lei do vereador Inaldo Silva (Republicanos) que obriga incluir sinais precoces de autismo nas cadernetas de vacinação infantil das unidades de saúde públicas e privadas. A linguagem deve ser acessível, permitindo aos pais identificarem sinais de autismo em crianças de zero a 3 anos. "A iniciativa tem caráter educativo, preventivo e inclusivo. Quanto mais cedo a identificação, melhor o tratamento".

Advogadas aprendem autodefesa com spray

Cerca de 50 advogadas participaram de um treinamento de uso do spray de autodefesa Defensor Espuma, na sede da OAB-RJ, no Centro do Rio. A atividade, promovida pela Diretoria de Mulheres Advogadas, simulou situações de risco. Na exibição, a presidente Ana Basílio mostrou ser boa de mira.

Mulheres do Rio ganham oportunidade de escrever livro

O projeto "Vozes nas Quebradas – Mulheres que Escrevem", do Instituto Odeon, é uma oportunidade de moradoras das periferias escreverem um livro. A iniciativa, com patrocínio do Google, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e parceria com a Academia Brasileira de Letras, oferece formação literária e bolsa a 50 mulheres.

PICADINHO

Até amanhã, o Lab Corpo apresenta a exposição "Voz da Rua", no Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento, em Duque de Caxias. Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 9442.



"Grande Sertão: Veredas – 70 Anos de Travessia" celebra o legado de Guimarães Rosa com trilogia teatral até o dia 24, no Teatro Glauce Rocha. Avenida Rio Branco, 179, Centro.



A exposição "Rubem Valentim: a ordem do sensível", no MAM, reúne cerca de 180 obras, incluindo o Templo de Oxalá, instalação que sintetiza o trabalho plástico e simbólico do artista.

Colaboração de Claudia Villas Boas