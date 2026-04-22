Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto enviou projeto orçamentário à Assembleia Estadual - Reginaldo Pimenta

Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto enviou projeto orçamentário à Assembleia EstadualReginaldo Pimenta

Publicado 22/04/2026 05:00

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 foi encaminhado pelo governador em exercício Ricardo Couto à Assembleia do Estado do Rio. A proposta que seguiu para a Alerj prevê déficit de R$ 12,94 bilhões para o próximo ano e já apresenta o bom resultado no controle de contas da nova administração. A receita foi estimada em R$ 120,188 bilhões e despesas de R$ 133,135 bilhões. O texto também antecipa projeções para os dois anos seguintes, com déficits previstos de R$ 12,9 bilhões, em 2028; e de R$ 13,8 bilhões, em 2029. O governador Couto está no esforço de suspender licitações e liberações de dinheiro que não estejam devidamente esclarecidas. Seu propósito é que o rigor nas contas ajude a gestão a evitar desperdícios.

Brasil adotará novo símbolo de acessibilidade

A nova imagem vai simbolizar produtos e lugares acessíveis a deficientes - Divulgação

A nova imagem vai simbolizar produtos e lugares acessíveis a deficientesDivulgação

Por iniciativa do líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, Aureo Ribeiro (RJ), o Brasil vai adotar o símbolo internacional de acessibilidade, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A nova imagem, um símbolo neutro por atender a todos os tipos de deficiência e acessibilidade, substitui a de cadeirante. "O objetivo é simbolizar tudo o que é 'amigável para deficientes', sejam deficientes físicos, visuais, auditivos ou cognitivos", diz Áureo.

Transporte aquaviário estadual aumenta capacidade

O sistema aquaviário operado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, com apoio do consórcio Barcas Rio, vem aumentando sua capacidade. No período de outubro a dezembro de 2025, entre a Praça XV e Paquetá, foram transportadas 212 toneladas de carga - número que saltou para 272 nos meses de janeiro a março deste ano, incluindo itens de compras on-line, alimentos e móveis. O volume corresponde a 390 carros populares.

Tinguá vai ganhar ciclovia na RJ-111

A licitação para a implantação de uma ciclovia, além de obras de passeio e drenagem na RJ-111 (Estrada Zumbi dos Palmares), será um reforço no desenvolvimento da região de Tinguá, em Nova Iguaçu. Para o deputado estadual Carlinhos BNH, "o projeto simboliza não apenas uma intervenção urbana, mas um passo significativo rumo ao fortalecimento econômico e social da localidade".

PICADINHO

O espetáculo "Adele Fátima, Diva Negra da Cultura Brasileira", com 10 contações de histórias pela própria atriz, será apresentado amanhã, às 12h, na Igreja de São Jorge. Rua Adolfo Konder, 141, em Realengo.



O multi-instrumentista Dudu Oliveira sobe ao palco do Dolores Club, amanhã, às 20h30 — Dia Nacional do Choro — para apresentar seu novo show, "A Vida é um Choro". Rua do Lavradio, 10, Centro.



"Melodrama da Meia-Noite", montagem que reúne Rita Von Hunty e grande elenco em improviso e interação com a plateia, acontece de 24 a 26 de abril. Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara, 17, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas