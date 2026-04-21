Prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), em nota oficial demonstrou poder dentro do Partido - Reprodução rede social

Prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), em nota oficial demonstrou poder dentro do PartidoReprodução rede social

Publicado 21/04/2026 05:00

A nota oficial divulgada no fim de semana pelo prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Washington Quaquá, é um recado de quem manda dentro do PT. Ousado, ele não teme que a discussão seja interna e aberta ao mesmo tempo quanto à escolha de nomes para a nominata da eleição de outubro. Nem tudo gira em torno do apoio à candidatura de Benedita da Silva ao Senado. Sobre isso, Quaquá sinaliza que conduz o processo rumo à unidade partidária. O que não concorda é com a tentativa de imposição de um nome para a suplência considerado inadequado por seu grupo. O prefeito jogou as cartas na mesa quando diz que havia um acordo prévio para que o grupo indicasse os nomes, incluindo o vereador Felipe Pires como primeiro suplente e o pastor e cantor Kleber Lucas como segundo. A tentativa de inclusão de um terceiro envolvido em escândalos azedou a escolha.

Rio de Janeiro recebe prêmio Líder Global

Felipe Mandarino, Clara Sanchez (presidente) e Patrícia Turano, do IPP - Glaucio Evangelista

Felipe Mandarino, Clara Sanchez (presidente) e Patrícia Turano, do IPP Glaucio Evangelista

O Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio, conquistou o prêmio Líder Global em Transparência e Ação Climática, concedido pelo CDP (Carbon Disclosure Project), organização sem fins lucrativos que mantém um sistema global de divulgação de impactos ambientais por governos e empresas. O IPP se destacou pelas políticas de transparência na área ambiental e climática, em especial na produção, organização e divulgação de dados. As informações são fundamentais para monitorar riscos, avaliar impactos e orientar a formulação de políticas públicas.

Minc entrega demandas a governador interino

O deputado estadual Carlos Minc (PSB) saiu satisfeito do encontro com o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto. Depois de elogiar a demissão de funcionários fantasmas e o cancelamento do decreto que retirava o plano diretor de cinco Áreas de Preservação Ambiental (APAs), o parlamentar pediu a recomposição salarial para os funcionários da Uerj, regulamentação de câmeras nos uniformes dos policiais e perícia autônoma no estado.

Avante projeta eleger até cinco parlamentares

O partido Avante colocou como meta na eleição de outubro deste ano, 680 mil votos somados entre seus pré-candidatos, o que pode garantir a eleição de até dois deputados federais e três deputados estaduais no Rio de Janeiro. A coordenação política está sendo conduzida por Patrique Welber.

PICADINHO

O Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, recebe hoje visita teatralizada. Serão realizadas seis sessões, das 10h às 16h, para contar a história do herói nacional que dá nome ao edifício.

Fausto Fawcett estreia hoje, às 19h, a turnê ANIMAKINA, espetáculo, sonoro, poético e com experiência imersiva em cenário 360º da produtora Inova. Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.

O CCBB RJ inaugura no dia 22 a maior exposição mundial do artista Yoshitaka Amano, criador dos personagens do game Final Fantasy. A mostra reúne 218 obras originais e inéditas. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas