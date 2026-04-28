Deputado André Corrêa alertou para previsão de déficit no estado em entrevista ao Informe do Dia - Thiago Lontra / divulgação

Deputado André Corrêa alertou para previsão de déficit no estado em entrevista ao Informe do DiaThiago Lontra / divulgação

Publicado 28/04/2026 05:00 | Atualizado 28/04/2026 12:39

O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Alerj, deputado André Corrêa (PSD), promove, hoje, audiência pública sobre a retomada da discussão pelo STF da lei que redistribui os royalties do petróleo entre os estados. A discussão sobre o tema foi antecipada aqui na coluna quando o assunto ainda não tinha sido percebido pela sociedade fluminense. Segundo Corrêa, se a lei for aprovada, o governo estadual terá dificuldades para pagar servidores da ativa, aposentados, pensionistas e fazer repasses a setores básicos como Saúde e Segurança Pública. "Estamos falando do colapso do Rio. Será o mesmo que pedir uma intervenção federal", declarou. Estimativas conservadoras indicam que de imediato o estado do Rio pode perder R$ 8 bilhões.

Rachadinhas voltam a assombrar deputados

Investigações do MP e da PF miram deputados da Assembleia do Estado - Pedro Teixeira/Arquivo O Dia

Investigações do MP e da PF miram deputados da Assembleia do Estado Pedro Teixeira/Arquivo O Dia

A boataria que tomou conta da Assembleia Legislativa do Estado sobre uma operação da Polícia Federal em andamento que flagraria corrupção na Casa está deixando um clima de tensão no ar. Além da suspeita de recebimento de propinas, investigações do Ministério Público do Rio voltam a focar na prática de "rachadinha" (apropriação de parte de salários de assessores) que se acumulam em inquéritos, com muitos ainda em fase de apuração.

Deputados aprovam multa por descarte irregular de resíduos

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê punição a quem gerar danos ambientais por descarte irregular de resíduos em vias públicas ou em imóveis urbanos e rurais. O projeto de lei é de autoria de Kim Kataguiri (Missão-SP) e tem como relator o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ).

Disputa ao Senado mostra intenção dos eleitores do Rio

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra as intenções de voto para o Senado pelo Rio de Janeiro. Lideram Benedita da Silva (30,4%) e Cláudio Castro (29,9%), que está inelegível. Em seguida, Marcelo Crivella (21,5%), Pedro Paulo (19,4%), Márcio Canella (17,1%) e o vereador Marcos Dias (6%).

PICADINHO

A APSA reúne hoje, em Botafogo, a partir das 19h, um grupo de gestores condominiais no Le Cordon Bleu para aula-show.

O I Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro acontece até o dia 30 na UFF, em Niterói. Informações @sberoteiro.



A jornalista Graça Duarte lança, amanhã, a partir das 18h, o livro "Escrita Criativa Terapêutica — Um caminho de autoconhecimento, cura e contação de histórias", publicado pela Editora Imulheres. Casa de Arte e Cultura Luiz Januário (CAC). Rua Delgado de Carvalho, 41, Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas