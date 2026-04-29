Para André Marinho, governo interino do estado do Rio não tem legitimidade para discutir royaltiesReprodução Redes Sociais

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Sidney Rezende
O Partido Novo, a pedido do pré-candidato ao governo do estado do Rio, André Marinho, entrou com ação no STF para adiar a audiência sobre os royalties de petróleo no próximo dia 5, em Brasília. Segundo ele, o governador interino, Ricardo Couto, não tem legitimidade para firmar um acordo bilionário sobre o assunto. "Estamos falando de bilhões de reais, que impactam diretamente a vida de cada fluminense. Tem cidade onde os royalties representam 70% do orçamento, imagina ficar sem 70% do seu salário. É uma decisão existencial para o futuro do nosso estado, que vem sendo adiada por 13 anos e não pode ser julgada agora que não temos um governador democraticamente eleito. O mínimo de bom senso é deixar o povo fluminense e seus representantes decidir o seu futuro".
Realengo: Governo Federal e Prefeitura iniciam obras do piscinão

Projeto do Piscinão de Realengo, na Zona Oeste do Rio, inclui área de lazerDivulgação

O PAC Realengo investirá R$ 123,5 milhões no piscinão com capacidade de aproximadamente 20 milhões de litros de água, equivalente a 20 mil caixas d’água de mil litros. O equipamento servirá para reservar as águas do Rio Piraquara, evitando transbordamentos e alagamentos. O projeto ainda contará com um corredor de lazer para a população. "Os resultados não serão imediatos, pois trata-se de uma obra complexa: um piscinão maior que o reservatório da Praça da Bandeira", informou o prefeito Eduardo Cavaliere. 
Depois do crack, a invasão agora é de haxixe
O presidente da Comissão Externa do Brasil Legal, Julio Lopes, foi comunicado por representantes da Receita Federal do Aeroporto do Galeão, sobre o aumento de apreensões de haxixe vindo dos Estados Unidos. O volume das drogas foi detectado tanto em remessas expressas como transportadas por passageiros.
Caxias mais alinhada na Segurança Pública
Deputado estadual com reduto e moradia em Duque de Caxias, Marcelo Dino (PL) tem denunciado crimes para o novo comandante do 15º BPM. Após ser ignorado pelo Coronel Reis, que estava no posto quando o Coronel Menezes era secretário, Dino conta que agora tem visto ações de desmonte de barricadas e combate a bailes funk promovidos por traficantes.
PICADINHO
Hoje, a partir das 16h, tem a "Resenha do Quilombo Urbano", no Terraço da Vila. A roda de samba faz homenagem a Mestre Ciça. Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel.

O projeto Ibmec Hubs está com inscrições abertas até hoje para mentorias, capacitações e acompanhamento individual gratuitos para novos empreendedores.

O cantor e multi-instrumentista Milton Guedes inicia a turnê "Milton Canta Lulu" hoje, a partir das 20h, no Teatro Claro MAIS RJ. Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana.
Colaboração de Claudia Villas Boas
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Para André Marinho, governo interino do estado do Rio não tem legitimidade para discutir royalties
Carlos Frota, mestre em Sociologia Política, explica o sistema proporcional de lista aberta na eleição