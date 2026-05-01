Com a cassação de Rodrigo Bacellar, surgiram especulações sobre quem herdaria sua cadeira. Nomes como Comte Bittencourt foram cogitados, e até a possibilidade de o PL perder vagas. Poucos consideraram que o próprio partido poderia manter o espaço com a chegada de Renan Jordy (PL). O mestre em Sociologia Política pelo Iuperj Carlos Frota explica que o sistema eleitoral brasileiro é "proporcional de lista aberta". Funciona assim: "Primeiro, calcula-se o chamado 'quociente eleitoral', que define quantos votos são necessários para um partido conquistar uma vaga. Em seguida, verifica-se quais partidos atingiram esse número mínimo. Depois, entra a distribuição interna das vagas". Aí surge a "regra das médias", que inclui a exigência de desempenho mínimo. O candidato precisa ter pelo menos 20% do quociente eleitoral em votos individuais, enquanto o partido deve alcançar 80% desse mesmo índice.
Ricardo Couto na luta pelos royalties do Rio
Governador Ricardo Couto quer mobilizar a sociedade sobre os royalties - Reginaldo Pimenta
Governador Ricardo Couto quer mobilizar a sociedade sobre os royaltiesReginaldo Pimenta
A mobilização em favor de não alterar a atual distribuição dos royalties do petróleo, pilar da economia do estado do Rio de Janeiro, ganhou o apoio do governador Ricardo Couto. Em visita de dois dias a Brasília, o governador engrossa o movimento de 92 prefeitos e deputados da Alerj. Ele não só assinará o manifesto em elaboração como, se depender só dele, pode até assinar ato que transforma a próxima segunda-feira em ponto facultativo para fortalecer a mobilização da sociedade fluminense.
Memória e preservação no antigo Bennett
Depois de devastar o terreno arborizado onde funcionava o Colégio Bennett, no Flamengo, construtores agora veem a promessa de que antiga residência do Barão de São Clemente será restaurada e integrada ao projeto residencial previsto para a área. Fechado há cerca de duas décadas, o casarão do século 19 abrigará áreas comuns, preservando o patrimônio histórico. O paisagismo será de Benedito Abbud e a supervisão do arquiteto Jorge Astorga, responsável pela restauração do Paço Imperial, no Centro do Rio.
Correção sobre nota de reajuste salarial em São Gonçalo
Apesar da informação verdadeira, no dia 5 de abril, a coluna foi imprecisa ao atribuir a notícia sobre revisão de vencimentos de servidores à Câmara de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi da Câmara de Vereadores de São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Pedimos desculpas pelos transtornos.
PICADINHO
A Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados está com 1.050 vagas abertas, até amanhã, para cursos gratuitos de qualificação profissional pelo programa "Mulheres do Rio". Os cursos incluem formações em indústria, tecnologia, serviços e economia criativa.
A Galeria Dobra/Artnova apresenta, a partir de amanhã, a exposição "Os Mardines - o elo que nos une", mostrando três gerações de artistas, na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.
O grupo Galocantô faz show em tributo ao compositor Luiz Carlos da Vila. Amanhã, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. Rua Quinze de Novembro, 35, Centro.
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