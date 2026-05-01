Carlos Frota, mestre em Sociologia Política, explica o sistema proporcional de lista aberta na eleição - divulgação/ Alexsandro Câmara

Carlos Frota, mestre em Sociologia Política, explica o sistema proporcional de lista aberta na eleição divulgação/ Alexsandro Câmara

Publicado 01/05/2026 05:00

Com a cassação de Rodrigo Bacellar, surgiram especulações sobre quem herdaria sua cadeira. Nomes como Comte Bittencourt foram cogitados, e até a possibilidade de o PL perder vagas. Poucos consideraram que o próprio partido poderia manter o espaço com a chegada de Renan Jordy (PL). O mestre em Sociologia Política pelo Iuperj Carlos Frota explica que o sistema eleitoral brasileiro é "proporcional de lista aberta". Funciona assim: "Primeiro, calcula-se o chamado 'quociente eleitoral', que define quantos votos são necessários para um partido conquistar uma vaga. Em seguida, verifica-se quais partidos atingiram esse número mínimo. Depois, entra a distribuição interna das vagas". Aí surge a "regra das médias", que inclui a exigência de desempenho mínimo. O candidato precisa ter pelo menos 20% do quociente eleitoral em votos individuais, enquanto o partido deve alcançar 80% desse mesmo índice.

Ricardo Couto na luta pelos royalties do Rio

Governador Ricardo Couto quer mobilizar a sociedade sobre os royalties - Reginaldo Pimenta

Governador Ricardo Couto quer mobilizar a sociedade sobre os royaltiesReginaldo Pimenta

A mobilização em favor de não alterar a atual distribuição dos royalties do petróleo, pilar da economia do estado do Rio de Janeiro, ganhou o apoio do governador Ricardo Couto. Em visita de dois dias a Brasília, o governador engrossa o movimento de 92 prefeitos e deputados da Alerj. Ele não só assinará o manifesto em elaboração como, se depender só dele, pode até assinar ato que transforma a próxima segunda-feira em ponto facultativo para fortalecer a mobilização da sociedade fluminense.

Memória e preservação no antigo Bennett

Depois de devastar o terreno arborizado onde funcionava o Colégio Bennett, no Flamengo, construtores agora veem a promessa de que antiga residência do Barão de São Clemente será restaurada e integrada ao projeto residencial previsto para a área. Fechado há cerca de duas décadas, o casarão do século 19 abrigará áreas comuns, preservando o patrimônio histórico. O paisagismo será de Benedito Abbud e a supervisão do arquiteto Jorge Astorga, responsável pela restauração do Paço Imperial, no Centro do Rio.

Correção sobre nota de reajuste salarial em São Gonçalo

Apesar da informação verdadeira, no dia 5 de abril, a coluna foi imprecisa ao atribuir a notícia sobre revisão de vencimentos de servidores à Câmara de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi da Câmara de Vereadores de São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Pedimos desculpas pelos transtornos.

PICADINHO

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados está com 1.050 vagas abertas, até amanhã, para cursos gratuitos de qualificação profissional pelo programa "Mulheres do Rio". Os cursos incluem formações em indústria, tecnologia, serviços e economia criativa.



A Galeria Dobra/Artnova apresenta, a partir de amanhã, a exposição "Os Mardines - o elo que nos une", mostrando três gerações de artistas, na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



O grupo Galocantô faz show em tributo ao compositor Luiz Carlos da Vila. Amanhã, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. Rua Quinze de Novembro, 35, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas