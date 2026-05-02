Ruas está empenhado na eleição direta para o mandato-tampão de governador do Estado do Rio - Reprodução / TV Alerj

Ruas está empenhado na eleição direta para o mandato-tampão de governador do Estado do RioReprodução / TV Alerj

Publicado 02/05/2026 05:00

A paciência do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Douglas Ruas (PL), está sendo testada. Nos seus planos - e de aliados - bastaria ser alçado ao topo da Alerj que, em seguida, seria conduzido à cadeira que foi ocupada por Cláudio Castro no Palácio Guanabara. O pedido de vistas do ministro do STF Flávio Dino e, por conta disso, o adiamento da definição de qual modelo de escolha do governador que cumprirá o mandato-tampão, embaçou o seu projeto. Por isso, ele subiu o tom contra a manutenção do desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, no cargo de governador do estado. Ruas voltou a defender eleição direta para o mandato-tampão e questionou a legitimidade das decisões tomadas pelo interino.

Heloisa Helena atinge 50 projetos na Câmara

Heloísa Helena substitui o deputado Glauber Braga (PSOL) por 6 meses - Leo Cabral

Heloísa Helena substitui o deputado Glauber Braga (PSOL) por 6 mesesLeo Cabral

A deputada Heloisa Helena (Rede-RJ), em cinco meses de mandato na Câmara Federal, apresentou 50 projetos de lei. Um dos destaques é o reajuste do piso nacional da educação e de aposentadorias. Outro prevê a extensão do Benefício de Prestação Continuada a pessoas com deficiência e idosos, independente dos critérios de renda. Uma terceira proposta proíbe a exploração das apostas de quota fixa, as chamadas Bets, em todo o país.

Delaroli receberá Medalha Pedro Ernesto

A Câmara de Vereadores do Rio aprovou a concessão da Medalha Pedro Ernesto, principal honraria da Casa, ao 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Delaroli (PL). Também foi aprovada a concessão do Título de Cidadão Benemérito. As homenagens foram propostas pela vereadora Alana Passos (PL).

Campanha incentiva idosos a votarem

Os atores Zezé Motta e Ary Fontoura vão divulgar a campanha "Voto70+". Promovida pela Data8, hub de dados estratégicos em economia de longevidade, os veteranos vão incentivar quem tem mais de 70 anos a ir às urnas. Segundo o TSE, quase 8 milhões nessa faixa etária não votaram nas últimas eleições.

PICADINHO

Hoje e amanhã acontece o Festival Mundo Melhor, gratuito e inédito no Rio, voltado ao público infantojuvenil. Das 10h às 17h, na Cidade das Artes. Avenida das Américas, 5300, Barra da Tijuca.



O evento "Palco Futuro R&B" acontecerá amanhã, a partir das 14h, com programação a todos os públicos, na Arena Carioca Fernando Torres. Rua Bernardino de Andrade, 200, Madureira. Grátis.



O Grupo Tá Na Rua oferece oficina de teatro de graça por três meses, na Lapa. As aulas, que iniciam no dia 5, são abertas a todos, com prioridade a pessoas negras e LGBTQIA+.

Colaboração de Claudia Villas Boas