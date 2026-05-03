Remédios roubados estão sob investigação do Ministério Público e da Polícia Federal em todo o país - Divulgação

Remédios roubados estão sob investigação do Ministério Público e da Polícia Federal em todo o paísDivulgação

Publicado 03/05/2026 05:00

Não existe estatística oficial unificada que demonstre a grandeza do "roubo de medicamentos por médicos do SUS" no Rio de Janeiro. Mas o problema já entrou no radar do Ministério Público e da Polícia Federal. As irregularidades na Saúde costumam ser registradas sob categorias mais amplas, como corrupção, desvio de verbas ou roubo de carga. Investigações como a "Tratamento Fake" (2024) revelaram desvios de cerca de R$ 20 milhões no SUS no RJ, envolvendo uma rede que incluía médicos, ex-servidores e proprietários de clínicas. O Ministério Público Federal calcula que esquemas de fraude nos últimos 5 anos desviaram pelo menos R$ 1,8 bilhão dos cofres públicos. Estima-se que o SUS perca milhões anualmente com medicamentos vencidos ou armazenamento incorreto — cerca de R$ 16 milhões, segundo estudos recentes — o que por vezes se confunde com "falta de estoque" gerada por desvios.

Publicação do INCA atualiza câncer no Brasil

Instituto Nacional de Câncer lança livro sobre situação da doença no país - Reprodução/Internet

Instituto Nacional de Câncer lança livro sobre situação da doença no paísReprodução/Internet

Vinte anos após a primeira edição, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) lançou o livro "A Situação do Câncer no Brasil", uma análise sobre a doença no país. O volume aborda o cenário epidemiológico, avanços no diagnóstico e no tratamento, e desafios como os impactos da pandemia de Covid-19. Também há destaque para desigualdades regionais, fatores de risco e os determinantes sociais na incidência e no prognóstico da doença.

Solidariedade entra em campo no Maracanã

Hoje, no clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, um cartaz gigantesco com fotos de crianças e adolescentes desaparecidos será exibido no gramado. As imagens serão transmitidas nos telões do estádio. A ação é uma parceria entre a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) e o clube rubro-negro.

Carteira para autista válida em todo o estado

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) passa a ter validade em todo o estado do Rio. Projeto de lei neste sentido, de autoria do deputado Samuel Malafaia (PL), foi aprovado pela Alerj. A carteira garante acesso a uma série de benefícios a autistas e seus familiares.

PICADINHO

Vencedor do Prêmio Caminhos de Literatura 2025, "Gaiolas de Concreto Armado", de Paula Novais, será lançado dia 05, às 19h, na Janela Livraria. Rua Maria Angélica, 171B, Jardim Botânico.



Idealizado por Rodrigo Penna, o espetáculo "Aurora - Uma homenagem à obra de Paulo Mendes Campos" estreia dia 5, às 20h, no Teatro Poeira. Rua São João Batista, 104, Botafogo.



O festival Carandaí 25, com apoio da Rede Windsor Hoteis, acontecerá entre os próximos dias 6 a 9, de 13 às 21h, com desfiles, shows, bate-papos, oficinas e 150 marcas, no Jockey Club, na Gávea.

Colaboração de Claudia Villas Boas