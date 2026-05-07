Segundo o TSE, novos cargos contribuirão para assegurar a segurança das urnas eletrônicas e o combate a fake news - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Segundo o TSE, novos cargos contribuirão para assegurar a segurança das urnas eletrônicas e o combate a fake newsMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 07/05/2026 05:00

O Tribunal Regional Eleitoral intensificou o monitoramento digital para garantir a integridade do processo eleitoral deste ano. Foi criado um núcleo especializado para combater crimes cibernéticos, com foco em fake news e deep fakes. O combate à desinformação é prioridade. O TRE aposta em mecanismos de Inteligência Digital. A Justiça Eleitoral pretende fazer mapeamento da influência do crime nas redes durante o período de votação. Se o eleitor quiser ajudar, caso encontre informações falsas sobre as eleições, pode utilizar o Sistema de Alerta de Desinformação, disponível no site do TSE. O aplicativo Pardal é a ferramenta oficial para identificar irregularidades em propagandas eleitorais e desinformação. Outra opção é procurar diretamente o Ministério Público Eleitoral.

Projeto facilita primeiro emprego no país

Proposta de Ricardo Abrão amplia o programa Jovem Aprendiz no Brasil - divulgação/ João Pedro

Proposta de Ricardo Abrão amplia o programa Jovem Aprendiz no Brasildivulgação/ João Pedro

O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB-RJ) apresentou projeto de lei que obriga prefeituras municipais a contratarem estudantes. O objetivo é ampliar o programa Jovem Aprendiz em todo o país através de parceria entre o poder público e instituições de ensino. O projeto segue em tramitação na Câmara. "Ampliar o acesso ao primeiro emprego é uma medida estratégica para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento social", afirma.

Republicanos: Garotinho ou André Português

O ex-governador Anthony Garotinho quer voltar a ocupar o Palácio Guanabara, mas a festa oficial, amanhã (sexta-feira, dia 8), será do lançamento ao Governo do Estado da pré-candidatura do ex-prefeito de Miguel Pereira André Português. A vice será a Delegada Thaianne Moraes, da 14ª DP (Leblon).

Avante tenta superar crise política

Recém-filiado ao Avante, o pré-candidato a deputado federal Renato Zaca, que era filiado ao Partido Liberal, já iniciou articulações internas para criar o movimento "Avante Axé". A proposta tem como foco enfrentar e combater a intolerância religiosa em todo o estado do Rio de Janeiro.

PICADINHO

A exposição "Novíssimos 2026", em cartaz na Galeria de Arte IBEU, encerra amanhã. O dia marca a expectativa pelo anúncio do grande vencedor da edição.



Iniciativa da ONG Junior Achievement, o evento "Executivos na Escola" recebe inscrições, via site, até hoje. Em 2025, mais de 6,8 mil jovens foram impactados pelo projeto.



A Revista Brejeiras e a vereadora Monica Benicio (PSOL) promovem o seminário "Drogas e população LGBTQIAPN+: nas encruzilhadas das políticas públicas". Amanhã, das 10h às 18h, na Câmara Municipal do Rio.

Colaboração de Claudia Villas Boas