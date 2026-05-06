Thiago Rangel, preso na Operação Unha e Carne, está no primeiro mandato na Assembleia do Rio - Foto Divulgação

Thiago Rangel, preso na Operação Unha e Carne, está no primeiro mandato na Assembleia do RioFoto Divulgação

Publicado 06/05/2026 05:00

A prisão do deputado estadual Thiago Rangel (Avante) pela Polícia Federal nesta terça-feira durante a 4ª fase da Operação Unha e Carne não foi exatamente uma surpresa para seus colegas. A mídia já havia denunciado a suspeita de seu envolvimento na lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis. Desta vez, a acusação da PF é mais frontal: de que Rangel seja o líder de uma organização criminosa focada em fraudes licitatórias e desvio de verbas na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc). A investigação aponta o direcionamento de contratos de compra de materiais e obras em escolas estaduais para empresas vinculadas ao seu grupo político. O temor de outros parlamentares é de que uma investigação mais ampla esteja em andamento.

Palácio Tiradentes comemora 1 século de existência

Palácio Tiradentes, no Centro, funciona como um polo cultural da cidade - Symone Munay

Palácio Tiradentes, no Centro, funciona como um polo cultural da cidadeSymone Munay

Sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o Palácio Tiradentes, no Centro, celebra seu centenário amanhã. A comemoração se estenderá durante a semana com atividades gratuitas abertas ao público. Também haverá entrega da Medalha do Centenário, lançamento de um selo comemorativo em parceria com os Correios, além de visitas teatralizadas de hora em hora e novos roteiros na visita guiada diária. Amanhã será exibido o documentário "Memórias do Parlamento – especial 100 anos", realizado pela TV Alerj.

Tratamento brasileiro de autismo chega a Portugal

O Instituto Priorit, especializado no tratamento de Transtorno de Espectro Autista e outras neurodiversidades com método transdisciplinar, inaugurou a primeira unidade em Carcavelos, Portugal. Fundada no Rio de Janeiro há 20 anos, a instituição funciona na Barra, Niterói, Angra dos Reis e Copacabana.

Novas regras no Rio para telessaúde

Projeto da deputada Lilian Behring (PCdoB) propõe regras para atendimentos remotos nas redes pública e privada. As mudanças abordam a transmissão de informações médicas por texto, som, imagens e outras ferramentas tecnológicas para prevenção, diagnóstico, tratamento, prescrição medicamentosa e acompanhamento de pacientes. "O acesso à saúde deve acompanhar a evolução tecnológica com responsabilidade e segurança", afirma.

PICADINHO

Amanhã, a Universidade Veiga de Almeida (UVA) promove campanha de vacinação aberta ao público. Das 9h às 12h, no campus Tijuca. Rua Ibituruna, 108.



Giuliano Eriston lança o álbum "Politonia". Amanhã, às 19h, na Casa UBC. Rua do Rosário, 1 /11º andar, Centro.



O escritor Mauro Alvim fará o lançamento de "Contos de Mineiríssimo" na Livraria da Travessa de Botafogo. Amanhã, às 19h. Rua Voluntários da Pátria, 97.

Colaboração de Claudia Villas Boas