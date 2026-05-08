Quebrando protocolos, o então Príncipe Charles sambou com a passista Pinah, da Beija-Flor, no Rio - Redes Sociais

Quebrando protocolos, o então Príncipe Charles sambou com a passista Pinah, da Beija-Flor, no RioRedes Sociais

Publicado 08/05/2026 05:00

Pinah Ayoub, ícone do Carnaval brasileiro, teve um encontro histórico com a política internacional em 1978, quando dançou com o então Príncipe Charles (hoje Rei Charles III) no Rio de Janeiro. Os cliques dos fotógrafos ganharam o mundo. Pinah e Charles quebraram protocolos reais e diplomáticos. Durante a visita do inglês ao Palácio da Cidade, Pinah, como passista destaque da Beija-Flor, o tirou para sambar. Ela relatou, em entrevistas, que inicialmente não sabia que se tratava do herdeiro do trono da Inglaterra, achando que era alguém da segurança ou da comitiva. De origem humilde, tornou-se um símbolo de nobreza ao representar a "negra brasileira" diante da realeza. A novidade deste ano é que Pinah receberá a Medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio. A homenagem, proposta pela vereadora Tainá de Paula (PT), reconhece a trajetória de quase cinco décadas da lendária passista.

Governo Lula ajuda o Rio a aliviar o caixa

Decisão do presidente Lula beneficia finanças do Estado do Rio de Janeiro - Reprodução/CanalGov

Decisão do presidente Lula beneficia finanças do Estado do Rio de JaneiroReprodução/CanalGov

O presidente Lula autorizou o Estado do Rio a sair do Regime de Recuperação Fiscal e aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados e do Distrito Federal (Propag), ampliando o prazo da dívida e reduzindo encargos. A parcela mensal passará de R$ 490 milhões para R$ 113 milhões. "Na prática, há potencial de melhoria de fluxo de caixa de aproximadamente R$ 1 bilhão mensal, criando condições para maior investimento público", diz o Planalto.

Veterinários passarão por exame obrigatório

A Câmara Federal aprovou projeto dos deputados Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) e Felipe Becari (PODE-SP) sobre a obrigatoriedade do exame de qualificação profissional para o exercício da medicina veterinária. O Conselho Federal da categoria definirá as regras e a aplicação das provas em todo o país.

Semana do Brasil em Nova York debate eleições

Nova York sediará o 15º LIDE Brazil Investment Forum, a partir do dia 12. Presidenciáveis, parlamentares e empresários debaterão "O Brasil e o seu Futuro". A abertura do evento será realizada pelo ex-presidente Michel Temer e pelo cônsul-geral do Brasil na cidade americana, embaixador Adalnio Ganem.

PICADINHO

O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, recebeu a Comenda Defensor Público da Liberdade — a mais alta condecoração da Polícia Civil do Estado.

"Deu Match", monológo de Cássia Reis, estreia amanhã, às 17h30, com Deborah Kalume. Teatro Candido Mendes. Rua, Joana Angélica, 63, Ipanema.



"Freud e o Homem dos Ratos" reestreia hoje e segue temporada até o dia 29, sempre às 20h30, no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52.



Colaboração de Claudia Villas Boas