Cerca de 32 mil detentos receberam autorização judicial para deixar estabelecimentos prisionais - Manuel Carlos Montenegro/Agência Brasil

Cerca de 32 mil detentos receberam autorização judicial para deixar estabelecimentos prisionaisManuel Carlos Montenegro/Agência Brasil

Publicado 13/05/2026 05:00 | Atualizado 14/05/2026 10:15

A popular "saidinha" de presos e as regras para a permissão de visita íntima nos presídios do Rio de Janeiro têm o princípio socializador, onde se leva em conta a comprovação de vínculo, bom comportamento e segurança. Para encontros amorosos, tanto no Rio como em São Paulo, são exigidos cadastro prévio, união estável ou casamento, e atestados médicos, mas diferem na rigidez dos protocolos de controle. Os presos com comportamentos "negativo" ou "neutro" não têm direito. A visita íntima, que ocorre em unidades de segurança máxima, não pode ser no mesmo horário da visita social. Geralmente acontece uma vez por mês em local reservado, higienizado e com disponibilidade de preservativos. As "saidinhas" têm uma estatística desanimadora: os presos ligados ao Comando Vermelho não retornam aos presídios.

Câmeras em agentes da Seop podem ser obrigatórias

Vereador Fabio Poubel (PL) - Divulgação

Vereador Fabio Poubel (PL)Divulgação

O vereador Poubel (PL) protocolou projeto de lei na Câmara do Rio sobre o uso de câmeras corporais por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O texto propõe abordagens humanizadas, respeito aos trabalhadores e a mediação de conflitos, priorizando o diálogo antes das ações repressivas. "É covardia. A Seop humilha ambulantes, joga mercadoria em caixotes, derrama café e destrói os produtos. O trabalhador não pode ser tratado como bandido", justificou.

Pró Criança amplia atuação na proteção de menores

O Pro Criança Cardíaca passou a integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A parceria ampliará sua atuação em políticas públicas para a infância e a adolescência. A diretora Bruna Pugliese foi nomeada conselheira titular e a advogada Mariana Pacheco será a sua suplente.

Ciro Nogueira e seus "amigos" do Rio de Janeiro

A investigação da Polícia Federal que foca nos negócios do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do banqueiro Daniel Vorcaro também envolve políticos que têm atuação no Rio de Janeiro. O suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político identifica uma intrincada rede de beneficiários.

PICADINHO

Rita Cortez, presidente do IAB, palestra no 5º Congresso Internacional de Inovação Jurídica, da Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs. Hoje, às 9h, no Pier Mauá, no Centro.



Com curadoria do cineasta Cesar Oiticica Filho, a mostra do fotógrafo Lula Sampaio estreia hoje, às 16h, no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica. Rua Luís de Camões, 68, Centro.



A clínica Total Kids realiza, no dia 16, a I Jornada de Pediatria Total Kids/AMZO, das 8h às 19h, no Teatro Multiplan, no ParkJacarepaguá. O evento receberá itens de higiene pessoal infantil, que serão doados a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

Colaboração de Claudia Villas Boas