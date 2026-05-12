Grupo de Wladimir Garotinho tem forte embate com família de Bacellar em Campos dos Goytacazes - Foto César Ferreira/Divulgação

Grupo de Wladimir Garotinho tem forte embate com família de Bacellar em Campos dos GoytacazesFoto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/05/2026 05:00 | Atualizado 12/05/2026 12:06

Campos dos Goytacazes é um dos principais beneficiários de royalties de petróleo no Brasil. A arrecadação ultrapassa R$ 667 milhões, sem contar participações especiais. O município, historicamente um dos maiores recebedores, na casa de R$ 35 bilhões ao longo dos anos, teve repasses recentes superiores a R$ 36 milhões em um único mês. A cidade, junto com vizinhas, recebeu um reforço extra de aproximadamente R$ 237 milhões em pagamentos retroativos. Mesmo assim, a receita caiu cerca de 58% desde o seu auge, forçando o município a diversificar sua economia. Justifica a luta política acirrada entre os clãs tradicionais e a reconfiguração de alianças para as eleições em outubro. Ainda é forte o embate entre o grupo liderado pelo prefeito Wladimir Garotinho (PP) e o seu pai, Anthony Garotinho. E o grupo que representa a família de Rodrigo Bacellar (União Brasil), que consolidou sua força na região.

Inaugurado comitê antifascista no Rio

Deputado preside Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia - Divulgação

Deputado preside Comissão de Combate às Discriminações da AssembleiaDivulgação

O primeiro Comitê Antifascista do Rio de Janeiro foi inaugurado na comemoração do aniversário de um ano do Espaço Movimento, centro político e cultural, na Lapa. A ideia de criar comitês antifascistas para enfrentar a extrema direita nas eleições foi lançada pelo deputado estadual Professor Josemar (PSOL) em evento na ABI há cerca de duas semanas, junto a parlamentares como os deputados federais Glauber Braga (RJ) e Fernanda Melchionna (RS).

Aumenta número de crianças com caxumba no Rio

Secretaria de Estado de Saúde aponta que o Rio registrou 395 casos de caxumba no primeiro trimestre de 2026, contra 210 no mesmo período de 2025. Mais da metade da doença afetou crianças com menos de nove anos: 37% entre cinco e nove anos e 26% entre 1 e quatro anos. A queda da cobertura vacinal e o esquema vacinal incompleto em parte da população facilita a circulação do vírus.

Pesquisa brasileira sobre reprodução humana em destaque

Estudo da clínica Fertipraxis, do Rio de Janeiro, identificou que o progesterona oral pode aumentar significativamente as chances de gravidez e de nascimento após fertilização in vitro. A pesquisa ganhou o prêmio de 2º melhor estudo científico no 18º Congresso da Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

PICADINHO

A 3ª exibição de 2026 do "Cinelândia – Cinema na Rua" acontece hoje, às 18h30, na Rua Pedro Lessa. O filme "Kasa Branca" trata da relação do neto com a avó portadora de Alzheimer.



A Afya Unigranrio realiza campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio, aberta ao público. Amanhã, das 10h às 15h, no campus da Barra da Tijuca. Avenida Ayrton Senna, 2200.



Mauro Sampaio, CEO da e-Xyon, ministra dia 14, às 14h40, a palestra "Hiperautomação e Inteligência de Dados: A Transformação do Jurídico em Motor de Inteligência Corporativa" na AB2L Lawtech Experience, na Praça Mauá.

Colaboração de Claudia Villas Boas