Presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas (PL) defende eleições diretas para mandato-tampão - Divulgação

Presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas (PL) defende eleições diretas para mandato-tampãoDivulgação

Publicado 10/05/2026 05:00

Para desfazer qualquer mal-entendido sobre a boa relação entre poderes estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas, esclareceu a importância da representatividade. Cumprindo agenda no interior do Estado, o presidente da Alerj tem falado sobre a boa relação com o governador interino, o desembargador Ricardo Couto, apesar de ressaltar que a linha sucessória prevista na Constituição deve ser cumprida, e mantém sua posição sobre a necessidade de se ter um governador efetivo. "Quem defende a interinidade, defende a instabilidade institucional em nosso estado. Ainda acredito que a eleição direta seja a melhor solução para o Estado do Rio de Janeiro neste momento. Um governo interino não reflete o desejo da população, que tem o direito de expressar sua vontade através do voto", afirma o deputado.

Concessionárias na onda do "Desenrola"

Naturgy é distribuidora de gás canalizado com atuação no Rio e São Paulo - REPRODUÇÃO/INTERNET

Naturgy é distribuidora de gás canalizado com atuação no Rio e São PauloREPRODUÇÃO/INTERNET

A segunda etapa do programa "Desenrola", do governo federal, que facilita o pagamento de dívidas antigas, está sensibilizando também concessionárias e não apenas o comércio. A Naturgy, presente em 61 municípios do Rio de Janeiro, acaba de firmar uma parceria com a Serasa e está enviando comunicados por e-mail e SMS para os clientes com dívidas superiores a R$ 1 mil, que serão direcionados para os canais de atendimento da empresa. Melhor receber uma parte do que nada.

Memória musical brasileira para alunos da rede pública

Ao longo de maio, escolas municipais do Rio recebem o projeto "Lá vem história", da ONG Parceiros da Educação Rio. O cavaquinista Gabriel da Muda cantará sambas de raiz, reforçando a música como ferramenta de aprendizado. O repertório homenageia o compositor Wilson Moreira, que completaria 90 anos em 2026.

Projeto de lei beneficia autistas adultos

O deputado federal Dr Flávio (PL-RJ) apresentou projeto que obriga a União a criar políticas públicas para autistas adultos, como qualificação e preparação ao mercado de trabalho. "A atenção não pode se restringir ao público infantil. É urgente aprimorar cuidados aos adultos que estão no espectro", afirma.

PICADINHO

O West Shopping apresenta show gratuito de Rita Moreira, às 13h30, em comemoração ao Dia das Mães. Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande.



A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro (ABRH/RJ) promove nos dias 12 e 13, na Marina da Glória, o RHRio, evento de gestão de pessoas.



O livro "História e Memória dos Cientistas de Niterói", de Paulo César Reis, será lançado amanhã, às 17h, no NAB/UFF. Rua Edmundo March, s/nº, Campus da Praia Vermelha, Niterói.



Colaboração de Claudia Villas Boas