Contas de Castro serão apreciadas pelo TCE-RJ, órgão que fiscaliza o bom uso do dinheiro público - Carlos Elias/Arquivo O Dia

Contas de Castro serão apreciadas pelo TCE-RJ, órgão que fiscaliza o bom uso do dinheiro público Carlos Elias/Arquivo O Dia

Publicado 17/05/2026 05:00

A sessão especial em que o Tribunal de Contas do Estado analisará a prestação de contas de 2025 do ex-governador Cláudio Castro ainda não foi marcada, mas o voto do relator, conselheiro Rodrigo Nascimento, já dá uma pista do resultado. Baseado em análises técnicas, o relatório emite parecer favorável. O voto, no entanto, contém ressalvas como a ausência de medidas para equilibrar as finanças diante do déficit orçamentário de R$ 14,6 milhões. Outro destaque foi a não aplicação de recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais sem rastreabilidade dos valores não utilizados. A aprovação renova a discussão sobre a necessidade da análise da qualidade do gasto na prestação de contas dos entes públicos e não apenas a avaliação fria dos números.

Prefeitura notificada por mudanças em ônibus

A partir do dia 30, pagamento de passagem de ônibus será só com cartões - Érica Martin

A partir do dia 30, pagamento de passagem de ônibus será só com cartões Érica Martin

A Comissão de Transportes da Alerj notificou a Prefeitura do Rio após reclamações sobre o anúncio de que os ônibus municipais deixarão de aceitar dinheiro para o pagamento de passagens. O presidente, deputado Dionísio Lins (PP), lembra que a legislação de defesa do consumidor proíbe a recusa dessa forma de pagamento. "Parece mais uma venda casada, como ocorre nos bancos, onde o passageiro só pode viajar se adquirir o cartão", alega.

Rio volta a sediar eventos automobilísticos oficiais

O Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, está recebendo a quarta edição do "Drift Rio 4" e o 1° Campeonato Carioca de Drift. O evento contará com provas de drift, exposições de carros, tirolesa, música na praça de alimentação e visita aos boxes. Há 13 anos, o Rio de Janeiro não recebia eventos automobilísticos.

Excesso de radares causa polêmica em Friburgo

Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, conhecida como a Suíça Brasileira, lançou recentemente o Plano Municipal de Turismo. A iniciativa, porém, tem esbarrado no corredor de pardais eletrônicos que tem afugentado turistas, em especial nas proximidades da Praça do Suspiro, principal cartão-postal da cidade.

PICADINHO

A cantora, compositora e instrumentista brasiliense Maísa Arantes faz show de lançamento do novo álbum, "Baile da Maisinha", no Glorioso Cultural. Hoje, às 18h. Rua do Catete, 97.



O Festival BBQ acontece em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, com shows de rock, feira de moda e artesanato, além de área kids.



"Viva!", espetáculo circense, chega às unidades do SESC São Gonçalo (dia 19, às 10h) e Niterói (dia 23, às 16h). As apresentações contarão com libras e audiodescrição.

Colaboração de Claudia Villas Boas