Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, é a capital do segmento no país - Rômulo Nery

Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, é a capital do segmento no paísRômulo Nery

Publicado 15/05/2026 05:00

O estado do Rio de Janeiro já teve indústria têxtil forte, mas com o tempo o segmento produtor foi definhando. A ideia mais atual de revigoração é o projeto que cria o Regime Federal Especial de Tratamento Tributário e Operacional para o Polo Nacional da Moda Íntima de Nova Friburgo (REMODA), na Região Serrana do Rio. O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) propõe que empresas optantes pelo Simples Nacional passem a recolher alíquotas de 4% no comércio e 4,5% na indústria, ao invés dos atuais 20% a 30% de carga tributária, para aumentar a competitividade frente aos importados chineses. Embora tenha movimentado R$ 13 bilhões em 2025, reunir 3,5 mil empresas e gerar 28 mil empregos, 45% das empresas cogitam encerrar atividades. O texto amplia o pagamento de nota fiscal de remessa de 7 para 120 dias, beneficiando os "sacoleiros", cerca de 500 mil pessoas no Brasil.

Nísia Trindade lança candidatura pelo PT

Nísia lançou pré-candidatura a deputada em evento que reuniu políticos - Divulgação

Nísia lançou pré-candidatura a deputada em evento que reuniu políticosDivulgação

Nísia Trindade lançou candidatura a deputada federal pelo Rio em evento no Instituto de Arquitetos do Brasil. Primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, a sanitarista presidiu a Fiocruz durante o desenvolvimento da vacina da Covid-19. A pré-candidata prometeu fortalecer o Sistema Único de Saúde. "São 40 anos dedicados à saúde pública e quase 40 anos da nossa Constituição, que lançou as bases do maior sistema universal de saúde do mundo, o SUS".

Inspeção in loco pelas ciclovias da Zona Sul

O secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos do Rio, Didi Vaz, trocou o carro pela bicicleta para dar início à Operação Ciclovias. A pedido do prefeito Eduardo Cavaliere, percorreu Botafogo, Laranjeiras e Copacabana para conferir a qualidade do pavimento e a sinalização.

Gestantes ganham caderneta digital

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou, na Maternidade Escola da UFRJ/HU Brasil, a nova Caderneta Brasileira da Gestante, em versão digital, disponível em aplicativo. A funcionalidade amplia a qualificação do pré-natal e a organização da linha de cuidado materno-infantil em todo o país.

PICADINHO

A Sala Cecília Meireles recebe hoje, às 19h, o violonista Fábio Zanon em apresentação da série "Música de Câmara". Rua da Lapa, 47.



O Circuito Sesc Jazz & Blues chega a Casimiro de Abreu com shows gratuitos e grandes encontros da música brasileira e internacional, de hoje a 17 de maio.



"Whitney Forever", estrelado por Thalita Pertuzatti, será apresentado no Dolores Club amanhã, às 21h30. Rua do Lavradio, 20, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas