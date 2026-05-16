A situação financeira do Estado do Rio pode prejudicar pagamentos dos servidores e aposentados - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A situação financeira do Estado do Rio pode prejudicar pagamentos dos servidores e aposentadosMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 16/05/2026 05:00

Passado o período da gastança, as autoridades do Rio, do governador Ricardo Couto passando pelo presidente da Alerj, Douglas Ruas, e até oposicionistas como Eduardo Paes e Anthony Garotinho estão preocupados com a economia fluminense. Ter déficits recorrentes é prejudicial para o Estado do Rio de Janeiro porque compromete a prestação de serviços públicos essenciais, eleva o endividamento e afasta investimentos privados. Há falta de dinheiro para custear saúde, educação e segurança pública. Em hospitais de grande porte, há possibilidade de comprometer o abastecimento de insumos. Até mesmo a segurança pública perde a capacidade operacional por falta de manutenção. O que não se quer é o funcionalismo público estadual e os aposentados sob riscos reais de parcelamento ou atraso de salários. Por isso, cortar excessos é consenso, mas com cores de unanimidade.

Tutuca pede cautela com Propag

Gustavo Tutuca é o novo presidente da Comissão de Orçamento da Alerj - João Miguel Jr.

Gustavo Tutuca é o novo presidente da Comissão de Orçamento da AlerjJoão Miguel Jr.

A adesão do Estado do Rio ao Propag, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que pode aliviar a dívida com a União em R$ 300 milhões por mês, é vista com cautela pelo novo presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, Gustavo Tutuca (PP). "O Propag é um respiro imediato, ajuda a reduzir o déficit e preserva a capacidade de investimento. No entanto, é preciso prudência. Algumas receitas, como os royalties do petróleo, são voláteis e dependem do cenário econômico mundial".

Convênio amplia o setor de turismo no estado

O Sindepat Summit, encontro do setor de parques e atrações turísticas do país, e a Fecomércio assinaram convênio para ampliar o acesso dos associados do Sesc RJ e fortalecer ações para desenvolver o setor. O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, foi homenageado pela contribuição ao turismo e aos grandes eventos no estado. O Sesc, administrado pela Fecomércio, adquiriu mais de 210 mil ingressos para beneficiários do projeto Turismo Social.

Curso prepara lideranças para disputar eleições

A escola de formação política RenovaBR formará nova turma mirando as eleições deste ano. Entre os temas, economia, inteligência artificial, comunicação e campanhas efetivas. A abertura teve a presença do ex-deputado federal Paulo Hartung e do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, que são economistas, no painel sobre economia e cenário político.

PICADINHO

Hoje acontece mais uma edição da roda de samba de Wander Pires no Casarão do Firmino. Abertura com o grupo Como Antigamente. Rua da Relação, 19, Lapa.



O cantor e compositor português António Zambujo apresenta no Circo Voador o show do seu mais recente álbum, "Oração ao Tempo", com participação de Chico Chico. Hoje, às 20h.



O filme brasileiro "A Versão da Lei", de Ninna Fachinello, será exibido em Cannes, no próximo dia 18, na seção First Look do VDF Showcase do Brasil, dentro do Marché du Film.

Colaboração de Claudia Villas Boas