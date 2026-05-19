Senador Flávio Bolsonaro mobiliza a direita para a eleição do próximo Governador do Rio de Janeiro - Reprodução/GloboNews

Senador Flávio Bolsonaro mobiliza a direita para a eleição do próximo Governador do Rio de Janeiro Reprodução/GloboNews

Publicado 19/05/2026 05:00

Apesar do desgaste de Flávio Bolsonaro (PL) por ter pedido dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master, ainda é ele quem decide os rumos da direita na disputa ao Governo do Rio. Entre os aliados é chamado de "Grande Chefe". A oportunidade explica o Republicanos querer mais espaço no plano estadual. A bancada federal ligada à Universal do Reino do Deus conta com Marcelo Crivella, Rosangela Gomes e Daniela Carneiro (que se filiou recentemente, em março de 2026). Os 3 deputados na Assembleia Legislativa são Carlos Macedo, Danniel Librelon e Tia Ju. E os 3 vereadores na Câmara do Rio são Tânia Bastos, Inaldo Silva e Gigi Castilho. Na cabeça dos pastores, a vaga de vice de Douglas Ruas deveria ser uma parlamentar evangélica.

Alerj pede justiça para João Pedro

João Pedro Mattos Pinto tinha 14 anos quando foi assassinado em 2020 - Reprodução / Redes sociais

João Pedro Mattos Pinto tinha 14 anos quando foi assassinado em 2020Reprodução / Redes sociais

O deputado Professor Josemar (PSOL) recebeu familiares do adolescente João Pedro Matos Pinto. O adolescente foi morto aos 14 anos pela Polícia, há 6 anos, dentro de casa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado do Rio. Em memória, o jovem será lembrado no Dia de Luta Jovem Preto Vivo, instituído pela Lei Estadual 10.298/2024, de autoria do parlamentar, com o objetivo de combater o racismo, o genocídio e o encarceramento da juventude negra e periférica.

Antonio Queiroz é reeleito para a presidência da Fecomércio RJ

O empresário Antonio Florencio de Queiroz Junior foi reeleito, juntamente com a nova diretoria da Fecomércio RJ, para o mandato 2026-2030. Na gestão anterior, a entidade teve papel decisivo no retorno de grandes eventos, como a ABAV Expo e a Fashion Week, além de ações voltadas ao desenvolvimento do interior.

Ricardo Couto: o "queridinho" dos concursados

A faxina do governo do estado que mandou para a rua funcionários fantasmas ganhou a adesão dos concursados. A empolgação de 450 mil servidores com Ricardo Couto aumentou após o anúncio da antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas para o próximo dia 29.

PICADINHO

O desembargador aposentado Siro Darlan lança hoje, às 16h, "Nascidos do Coração: Histórias de Adoções", às 16h, no Juizado da Infância e Juventude do Rio de Janeiro.



A "Mostra de Cinema da Amazônia" abre hoje no MAM-RJ com apoio do Luvas (Laboratório Vivo de Educação Ambiental e Sustentabilidade) e da Faperj.



Amanhã, o CCBBRJ receberá a exposição "Vik Muniz – A Olho Nu", a maior realizada sobre o artista, reunindo trabalhos de diversas épocas de sua carreira. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas