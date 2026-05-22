Benny Briolly afirmou ter sido agredida em shopping de Niterói ao tentar usar o banheiro feminino - Foto DE reprodução/Instagram

Benny Briolly afirmou ter sido agredida em shopping de Niterói ao tentar usar o banheiro feminino Foto DE reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2026 05:00

O eleitorado de 2026 parece procurar uma agenda diferente daquela dos que votaram em 2022. O crescimento dos temas que visam solução da violência e criminalidade é real. Mas o tamanho da democracia, também. Mesmo assim, a pauta de gênero não será abandonada. A vereadora de Niterói (RJ) Benny Briolly (PT) afirmou ter sido agredida por um homem ao tentar entrar no banheiro feminino de um shopping da cidade. Este confronto reacendeu os embates sobre identidade de gênero, transfobia e violência política. Primeira mulher trans eleita para a Câmara do município, as principais polêmicas e acontecimentos públicos em torno de seu mandato dividem-se em episódios centrais. Episódio como o que aconteceu nesta semana podem gerar votos e likes para quem é contra ou a favor da causa.

Axel chocado com a destruição das matas

Pré-candidato a deputado federal pelo PDT, Grael é engenheiro florestal - DIVULGAÇÃO/Lucas Benevides

Pré-candidato a deputado federal pelo PDT, Grael é engenheiro florestalDIVULGAÇÃO/Lucas Benevides

O ex-prefeito de Niterói Axel Grael, ambientalista, está indignado com a aprovação do projeto de llei que dificulta embargos e outras medidas cautelares contra crimes ambientais identificados por monitoramento remoto. Segundo ele, "os deputados federais aproveitam o momento em que o país está estarrecido por mais uma enxurrada de escândalos para aprovar um projeto de lei vergonhoso que dificulta a fiscalização sobre desmatamentos".

Presidente do PT vira cidadão honorário do Rio

O presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, que é paulista, receberá no próximo dia 26, no Sindicato dos Bancários, no Centro, o título de Cidadão Honorário do Rio. Na mesma ocasião, haverá moções a dirigentes de sindicatos. As homenagens foram propostas pelo vereador Leonel de Esquerda (PT).

PL fluminense aguarda orientação de marqueteiro

A contratação do experiente publicitário Eduardo Fischer para ajudar a reorientar a campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro nacionalmente influenciará as ações nos estados. O PL do Rio de Janeiro segue em torno das ideias de Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, mas fará o que Fischer mandar.

PICADINHO

Amanhã, às 10h, acontece a roda de conversa "Museu histórico da cidade em perspectiva: história, memória e desafios". Participarão André Mansur (escritor), Vladimir Sibylla (professor de Museologia da UniRio) e Leandro Urso (mediador). Estrada Santa Marinha, s/nº, Gávea.



O jornalista Chico Otávio participa de debate após exibição do documentário "Bandidos de farda - os crimes dos militares no arquivo do coronel Cyro Etchegoyen". Hoje, às 16h, no Centro Cultural Raul de Leoni. Praça Visconde de Mauá, 305, Centro, Petrópolis.



Afya Unigranrio Nova Iguaçu oferece auxílio gratuito para declaração do Imposto de Renda. Amanhã, das 9h às 12h. Rua Mario Guimarães, 894, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas