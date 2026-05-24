Lamsa distribui antenas antilinhas a motociclistas na Linha Amarela para evitar acidentes na via - Divulgação Lamsa

Lamsa distribui antenas antilinhas a motociclistas na Linha Amarela para evitar acidentes na viaDivulgação Lamsa

Publicado 24/05/2026 05:00 | Atualizado 24/05/2026 11:05

Os acidentes com motos no estado do Rio de Janeiro aumentam significativamente. Na Linha Amarela, mais que dobrou em cinco anos, sendo as ocorrências mais graves. Dados da Lamsa, concessionária que administra a via, mostram que, em 2021, representavam 45% dos casos. A partir de 2022, passaram para 56% até ultrapassarem 75% este ano. Atualmente, 58,9% dos registros têm vítimas, mais que o dobro das demais situações (27,8%). Entre janeiro de 2025 e maio de 2026, dos 15 acidentes fatais, 11 envolveram motociclistas. O Detran e o Corpo de Bombeiros realizaram ação de conscietização para a categoria. Outro alerta são as linhas de pipa. Durante o mês estão sendo distribuídas antenas antilinhas. A próxima ação acontecerá dias 27 e 28.

Edilson Martins terá acervo digitalizado pela FGV

Edilson Martins escreveu 9 livros sobre sua experiência percorrendo o país - Bruno Crespo / divulgação

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O jornalista e documentarista Edilson Martins doará o acervo ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas. O material, resultado de 50 anos percorrendo o país, contém 9 mil fotos, 5.700 fitas e 10 documentários, incluindo "Chico Mendes - um povo da floresta", vencedor do prêmio Vladimir Herzog. Entre os registros, entrevistas com índios, seringueiros, ribeirinhos e os irmãos Villas Boas.

Parque Shangai vira patrimônio cultural imaterial do Rio

Fundado em 1919, o Parque Shangai, na Penha, foi reconhecido pela Câmara do Rio como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. "O reconhecimento é merecido em função do valor histórico e cultural do parque, amado por todos nós”, afirmou o autor do projeto, vereador Paulo Messina (Podemos).

Mangaratiba lança aplicativo para promover turismo

A prefeitura de Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio, lançou o aplicativo "Visite Mangaratiba". Entre outras informações, a ferramenta contém hotéis, pousadas, praias, ilhas, museus, restaurantes e passeios náuticos. Em breve, o app estará disponível nas plataformas digitais.

PICADINHO

O IBC Itacoatiara Pro World Contest, etapa do circuito mundial da International Bodyboarding Corporation (IBC), segue até 7 de junho junto com o projeto "Primeira Onda" que ensina o esporte a pessoas de todas as idades.



A Secretaria Municipal de Integridade e Transparência está com 370 vagas abertas para o "II Congresso Carioca de Integridade Pública: Inovação, Ética e Transparência no Uso de Novas Tecnologias". O evento acontecerá amanhã, no Museu do Amanhã. A abertura terá as presenças do governador Ricardo Couto; do prefeito Eduardo Cavaliere; do ministro do STJ Ricardo Villas Bôas e do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado (PSD).



A primeira edição da feira Literária da Uerj acontece nos dias 26 e 27, no campus Maracanã. A programação inclui debates, encontros com autores e atividades culturais. Entre os convidados, Marcelo Rubens Paiva, Thiago Lacerda, Helio de La Peña, Thalita Rebouças e Lu An-Zaila.

Colaboração de Claudia Villas Boas