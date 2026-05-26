Chiquinho e Domingos Brazão, condenados pelo assassinato de Marielle Franco, mantêm poder - Reprodução

Chiquinho e Domingos Brazão, condenados pelo assassinato de Marielle Franco, mantêm poder Reprodução

Publicado 26/05/2026 05:00

Em política, o Poder não se evapora, muda de lugar. Assim acontece com a força da família Brazão após as prisões de março de 2024 e as subsequentes condenações em fevereiro de 2026 de Domingos e Chiquinho. O grupo político perdeu cargos executivos e influência nas urnas da capital, mas ainda preserva redutos. A visita na cadeia que será feita pelo prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (Republicanos) - autorizada pela Justiça - reforça a aliança política e proximidade com a família Brazão, só que agora não mais na Zona Oeste, mas na Baixada Fluminense. Não será uma visita só de "caráter humanitário", e sim, um "freio de arrumação". O primeiro ato do vereador Doca Brazão como presidente da Câmara Municipal de São João de Meriti foi empossar Léo Vieira como prefeito. Eles fazem dobradinhas políticas na região, realizando, inclusive, vistorias conjuntas em obras e projetos locais. O assistencialismo eleitoral está de volta.

Organizações de Saúde sob investigação

Deputada Enfermeira Rejane quer instalar CPI para as chamadas "OSs" - Divulgação/Câmara Federal

Deputada Enfermeira Rejane quer instalar CPI para as chamadas "OSs"Divulgação/Câmara Federal

A deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB) tenta instalar a CPI das Organizações Sociais da Saúde. O motivo são as denúncias sobre o não pagamento de salários e verbas rescisórias aos profissionais da saúde, sobretudo da enfermagem, na troca de empresas de serviço. "Virou um esquemão de precarização e de calote na Saúde do Rio. As unidades públicas viraram um caos pelos salários atrasados. Os profissionais estão desesperados".

Terça-feira polêmica na Alerj

Será discutido hoje na Assembleia do Rio o projeto de lei de autoria da deputada Índia Armelau (PL) que estabelece a obrigatoriedade de instalação de banheiros e vestiários neutros em locais públicos e privados. O uso será destinado exclusivamente a pessoas trans não redesignadas e não-binárias.

Prioridade para órfãos jovens aprendizes

Também está na Ordem do Dia na Assembleia Legislativa a discussão do projeto de Lei de autoria do deputado Chico Machado (PL) que beneficia jovens órfãos. A proposta determina a inclusão de vagas prioritárias no Programa Jovem Aprendiz para órfãos abrigados com 18 anos que não tenham sido adotados.

PICADINHO

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) recebe, hoje, mais uma etapa da Caravana Nacional da Cooperação Judiciária, iniciativa da revista "Justiça & Cidadania".



Jornalista e cientista político, Bruno Filippo lançou, pela Editora Topbooks, o livro "Que rei sou eu - Política e novela no Brasil". A apresentação é de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni).



O projeto "Educar Pelo Esporte", do Instituto Uevom, está com mais de 150 vagas abertas para basquete, dança, ginástica artística, futebol, parkour e skate, além de atividades aquáticas e dança adaptadas para pessoas com deficiência, na Maré. Inscrições: Rua Tancredo Neves, s/nº, Maré, das 9h às 16h.

Colaboração de Claudia Villas Boas