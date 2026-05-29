Eduardo Paes e Douglas Ruas (D) continuam com uma disputa acirrada nos bastidores do governo - Arquivo

Eduardo Paes e Douglas Ruas (D) continuam com uma disputa acirrada nos bastidores do governo Arquivo

Publicado 29/05/2026 05:00 | Atualizado 29/05/2026 11:04

A Alerj criou um pacote com quatro Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar os seguintes temas: CPI das ONGs sobre supostas associações e ligações entre Organizações Não Governamentais e o narcotráfico; CPI da Enel para apurar as falhas na prestação de serviços e no fornecimento de energia elétrica pela concessionária no interior do estado; CPI de Petrópolis que tem o propósito de analisar a efetividade dos serviços de assistência e ações de prevenção. E a CPI da Crise Climática focada na prevenção a desastres ambientais e impactos climáticos. Segundo a oposição, além de iniciativas propositivas, a legislatura Douglas Ruas blindará a direita, impedirá qualquer investigação sobre ligações perigosas com o Banco Master e, de quebra, poderá atrasar movimentos de Eduardo Paes e da prefeitura do Rio.

Lei incentiva mulheres do Rio no esporte

Índia Armelau é co-autora do projeto para motivar mulheres nos esportes - Reprodução Redes Sociais

Índia Armelau é co-autora do projeto para motivar mulheres nos esportesReprodução Redes Sociais

A Política Estadual de Apoio e Incentivo à Mulher no Esporte, dos deputados Daniel Martins (União) e Índia Armelau (PL), foi aprovada pela Alerj. Além da participação de meninas, adolescentes, adultas, idosas, incluindo as que têm deficiências, nas práticas, o objetivo é a profissionalização das mulheres e o acesso a cargos de liderança. "Quando a mulher se sente acolhida, o mais importante deixa de ser patrocínio e passa a ser o bem-estar no esporte", afirma a parlamentar.

Inteligência artifical agiliza procedimentos na CGM-Rio

A Controladoria Geral do Município (CGM-Rio) iniciou programa de capacitação em Inteligência Artificial para, inicialmente, 70 servidores. Os demais serão capacitados nas próximas semanas. "Queremos que a IA seja aliada para processos ágeis, organizados e eficientes, sem abrir mão do olhar técnico e humano no serviço público", comenta Rosemary Macedo, controladora-geral.

Grêmios estudantis atualizados

Uma audiência na Alerj tratou do aperfeiçoamento da Lei do Grêmio Livre, que tem 34 anos. Entre as propostas, garantir eleições organizadas pelos alunos e não pela direção da escola, espaço físico nos colégios, mural para divulgar avisos e bingos para arrecadar recursos aos projetos, o que era proibido.

PICADINHO

O Parque Madureira recebe a primeira edição do festival "Imagina!" com exposição imersiva, música, teatro, dança, apresentações de skate e jogos de realidade virtual. Amanhã, das 11h às 18h.



Guilherme Carlos da Silva, da Safegold, fala sobre "Os Impactos da IA". Amanhã, às 9h, na Universidade Veiga de Almeida no formato on-line.



Escolas municipais do Rio recebem esta semana 800 exemplares do livro "Verde Alma", de Marco Souto e Fabiano Porto. O projeto é assinado por Janaina Pires, diretora da MKT Social Innovation.

Colaboração de Claudia Villas Boas