Deputado federal Tarcísio Motta tem projeto que protege a remuneração dos servidores públicos - DIVULGAÇÃO/ Marcio Allemand

Deputado federal Tarcísio Motta tem projeto que protege a remuneração dos servidores públicos DIVULGAÇÃO/ Marcio Allemand

Publicado 28/05/2026 05:00

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) propôs um projeto de Lei Complementar batizado de "Anti-Vorcaro" com o objetivo de blindar os recursos da Previdência contra riscos do mercado financeiro. O projeto estabelece novas regras para a aplicação dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), utilizados para pagar aposentadorias e pensões de servidores públicos. Se aprovado, no mínimo 80% dos recursos desses fundos serão investidos em ativos públicos seguros, como títulos do governo federal e instituições financeiras públicas. O restante poderá ser aplicado no setor privado, desde que respeite critérios rigorosos de segurança e transparência. O projeto surge após episódios recentes que expuseram fragilidades na gestão desses recursos, com investimentos em ativos de alto risco e potenciais prejuízos aos cofres públicos.

Atlas prova aumento de violência sexual

Somente em 2024, foram registrados 45.435 casos de violência sexual no país - Marcelo Casal/Agência Brasil

Somente em 2024, foram registrados 45.435 casos de violência sexual no paísMarcelo Casal/Agência Brasil

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentaram o Atlas da Violência 2026, referência sobre informações de homicídios e violência no país. O crescimento das notificações de violência sexual é um dos dados mais críticos. Na primeira infância, que corresponde a idades de 0 a 4 anos, os registros do crime cresceram mais de quatro vezes em uma década, saltando de 1.671 casos em 2014 para 7.845 em 2024.

Cresce legado da Rio 2026 nas Vilas Olímpicas

As inscrições nas 28 Vilas Olímpicas da Secretaria Municipal de Esportes do Rio passaram de 69.997 em março de 2025 para 74.772 no mesmo mês deste ano - um aumento de 7%. O feito acontece quando a Rio 2016 completa uma década. Os alunos da rede pública aproveitam legados como o Parque Radical de Deodoro e o Velódromo, na Barra. "A diversidade é decisiva à formação de cidadãos e de futuros atletas de alto rendimento", comenta o secretário Bruno Ramos.

Doação no Imposto de Renda pode beneficiar crianças e adolescentes

Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda podem destinar recursos a projetos para menores em vulnerabilidade. A doação pode ser até 3% do imposto ao Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. "A doação financiará projetos que transformam o futuro de crianças e adolescentes da nossa cidade", diz Cristiane Santana, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio.

PICADINHO

O vereador Rafael Aloisio Freitas (PSD) entrega a Medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do Rio para o Centro Cultural dos Correios. Hoje, às 9h30.



O jornalista João Paulo Arruda lança o livro "Garrafas ao Mar – Diário de um repórter internado para tratamento de alcoolismo". Hoje, às 19h, na Livraria Travessa de Ipanema.



A escola bilíngue de educação infantil MiniMe recebe encontro sobre o modelo de educação italiano Reggio Emilia. Dia 30, às 8h. Avenida das Américas, 3434, na Barra.



Colaboração de Claudia Villas Boas