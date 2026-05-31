Entre os compromissos, Ruas inaugurou o Centro Cirúrgico do Hospital dos Olhos no Médio Paraíba - Reprodução Redes Sociais

Entre os compromissos, Ruas inaugurou o Centro Cirúrgico do Hospital dos Olhos no Médio ParaíbaReprodução Redes Sociais

Publicado 31/05/2026 05:00

Mais uma semana em que o deputado estadual Douglas Ruas se aproxima das lideranças do interior. Desta vez, ele cumpriu agenda no Médio Paraíba. Conversou com moradores e representantes do setor econômico de Resende, Porto Real e Quatis, ampliando apoio e debatendo medidas de desenvolvimento para as cidades. Segundo sua assessoria, em Resende, Douglas participou de uma reunião com a Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense, onde recebeu das mãos do presidente, Péricles Gomes, estudos estratégicos da região para a elaboração de seu projeto de governo, reconhecendo as necessidades da cadeia produtiva e da população para alavancar a economia. E inaugurou o Centro Cirúrgico do Hospital dos Olhos. Num dos encontros, defendeu a importância da estrutura local para ampliar o acesso a serviços essenciais. Em Porto Real, o encontro foi com representantes do cluster automotivo.

Pereira Nunes preparada para a Copa

Moradores da Rua Pereira Nunes ajudaram a decorar a via para a Copa - Divulgação

Moradores da Rua Pereira Nunes ajudaram a decorar a via para a CopaDivulgação

Uma das ruas que se destacam na Copa do Mundo, a Pereira Nunes, que liga os bairros de Vila Isabel e Tijuca, na Zona Norte, já está pronta para concorrer ao prêmio de R$ 50 mil como a mais bonita do Rio. A via é decorada desde 1978, quando Celso Mendes, supervisor de projetos e coordenador da torcida organizada, nasceu. A decoração ocupa um trecho de 150 metros e inclui telão. Rodrigo Habib e Celso TTC usaram 300 litros de tinta para fazer os murais.

Projeto autoriza recarga de carros em condomínios

O deputado estadual Rafael Nobre (União) protocolou projeto que garante aos proprietários de vagas de garagem em condomínios direito de instalar pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos. Se aprovado, os condomínios não poderão impedir os equipamentos. O projeto está em análise na Alerj.

"Praça Onze Maravilha": emenda garante Cidade do Samba

Entre as emendas ao projeto "Praça Onze Maravilha", o vereador Carlo Caiado (PSD), presidente da Câmara, apresentou uma assegurando que os trabalhos das escolas de samba não sejam interrompidos durante as obras. O texto também reforça a permanência da Cidade do Samba próxima ao Sambódromo.

PICADINHO

A cantora Theresa da Costa apresenta o show "Elton por Mim" no palco Vozes Independentes, no Experience Music Lapa. Hoje, às 17h, na Rua do Riachuelo, 20, no Centro.



O bloco carnavalesco Coração das Meninas fará um desfile na Feira Preta Festival. Hoje, às 12h, na Pequena África, na Zona Portuária do Rio.



O prêmio "Rio de Contos" recebe inscrições para novos autores até 2 de junho. O concurso escolherá 20 escritores para formação literária, mentorias e publicação coletiva.

Colaboração de Claudia Villas Boas