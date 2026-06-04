Pré-candidato ao Senado, o deputado Pedro Paulo (PSD) recebeu o título de Cidadão Petropolitano - Renan Areias/Agência O Dia

Pré-candidato ao Senado, o deputado Pedro Paulo (PSD) recebeu o título de Cidadão PetropolitanoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 04/06/2026 05:00

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de manter o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) inelegível até 2030 passa a bola para o Supremo Tribunal Federal (STF), que agora terá que definir se a eleição para o mandato-tampão será direta ou indireta. A análise está travada desde abril por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que solicitou mais tempo para analisar o acórdão da condenação do ex-governador Cláudio Castro. Quatro ministros (Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Cármen Lúcia) votaram pela eleição indireta feita pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), com voto secreto. Até o momento, apenas o ministro Cristiano Zanin optou pelo voto direto. Para que a definição seja finalizada e o rito oficial saia, o presidente da Corte precisa pautar a continuação do julgamento para que Flávio Dino apresente seu voto e os demais ministros confirmem ou revisem seus entendimentos. Enquanto o STF não bate o martelo, o estado segue sendo comandado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Ricardo Couto de Castro.

Comissão acompanhará obras na Praça XI

Praça Onze Maravilha abrangerá áreas do Estácio, Catumbi e Cidade Nova - Divulgação/Prefeitura do Rio

Praça Onze Maravilha abrangerá áreas do Estácio, Catumbi e Cidade NovaDivulgação/Prefeitura do Rio

A vereadora e urbanista Tainá de Paula (PT) vai propor uma Comissão de Acompanhamento na Câmara Municipal do Rio para as obras do projeto "Praça Onze Maravilha", que fará modificações urbanísticas no entorno do local. A ideia é estabelecer um canal colaborativo entre o Legislativo, o Executivo e os moradores da região. O grupo vai inspecionar o detalhamento das obras, incluindo o restauro da Vila Operária de 1906 e melhorias nos morros da Coroa e São Carlos.

Restauração de prédios antigos ganham projeção internacional

Entre as mudanças no Centro, a modernização do antigo edifício A Noite - o chamado retrofit - vem despertando atenção internacional. O prédio, considerado o primeiro arranha-céu da América Latina, recebeu uma comitiva de 26 alunos da New York University liderada por Marc Norman, reitor da Schack Institute of Real Estate. Segundo Laura Parizi, da Azo Incorporadora, o retrofit é a solução ao esvaziamento dos centros históricos sem abrir mão da preservação arquitetônica.

Dia da Abolição da Escravatura no calendário oficial do Rio

O vereador Rafael Satiê (PL) apresentou na Câmara do Rio um projeto de lei para incluir o Dia da Abolição da Escravatura no calendário oficial da cidade. A proposta é celebrar 13 de maio com palestras, seminários, atividades culturais e educativas, além de ações de conscientização sobre igualdade racial.

PICADINHO

A cantora Fafá de Belém comemora 50 anos de carreira com show pela primeira vez no Circo Voador, amanhã, às 20h. O repertório mistura sucessos com músicas do álbum "Do tamanho certo para o meu sorriso".



A exposição "A Música de Rapoport – Harmonia dos Traços" realiza duas visitas guiadas com a curadora Beatriz Rapoport. Dias 05 e 27, de 16h às 17h, no Centro Cultural Correios RJ.



Estão abertas, até o dia 7, as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Administração, do Conselho Regional de Administração do Rio, voltada a estudantes do ensino médio, técnico, universitários e profissionais da área.

Colaboração de Claudia Villas Boas