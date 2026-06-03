O TSE condenou Cláudio Castro (PL) inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico - Reprodução de vídeo / Instagram

O TSE condenou Cláudio Castro (PL) inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômicoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/06/2026 05:00 | Atualizado 03/06/2026 17:22

Apesar de ser advogado, o ex-governador Cláudio Castro e seus defensores enfrentam desafios não só no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que se debruçou nos embargos de declaração, assim como o STF na fase seguinte. Apesar dos embargos de declaração possuírem caráter estritamente técnico e servirem para cobrar esclarecimentos sobre supostas contradições no acórdão, nunca serve para alterar o mérito. Inclusive, se dependesse somente do Ministério Público, Castro teria o diploma cassado. O Tribunal havia considerado o pedido de perda de mandato "prejudicado" porque o ex-governador renunciou ao cargo na véspera da condenação. Vale esclarecer que o esvaziamento do cargo, se decorresse de cassação eleitoral (causa eleitoral), abriria espaço para eleições diretas (voto popular). Se a vacância fosse validada apenas pela renúncia, a escolha do novo governador para o mandato-tampão seria feita via eleição indireta pelos deputados da Alerj.

Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras vira patrimônio cultural

A cantora californiana Tia Carroll é uma das atrações da edição deste ano - Divulgação

A cantora californiana Tia Carroll é uma das atrações da edição deste ano Divulgação

Considerado o maior festival de jazz e blues da América Latina e um dos 10 maiores do mundo, o Rio das Ostras Jazz & Blues virou Patrimônio Cultural e Imaterial do município, localizado na região litorânea do estado do Rio de Janeiro. Este ano, em sua 22ª edição, o evento gratuito terá mais de 30 atrações nacionais e internacionais em cinco palcos, entre os dias 4 e 7 de junho, durante o feriadão de Corpus Christi. A expectativa é atrair um público de 130 mil pessoas.

Estacionamento irregular irrita moradores da Zona Oeste

Moradores do Condomínio Atlântico Sul, na Estrada Boca do Mato, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, reclamam do estacionamento irregular no entorno da Universidade Estácio de Sá. "Os alunos estacionam na estrada, fecham a passagem, dificultando a locomoção dos moradores e a entrada das garagens. Já fomos à subprefeitura, ligamos para o 1746, e nada. Cadê a engenharia de trânsito?", questiona o morador Luiz Carlos Santos.

Agência Reguladora combate esgoto em Araruama

O deputado Alexandre Knoploch (PL) denuncia esgoto in natura e muito odor no trecho da Lagoa de Araruama de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele pediu rigor na fiscalização da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) e quer a suspensão do contrato da Prolagos. A agência deu prioridade ao problema.

PICADINHO

Até 07 de junho, o 1º Festival das Artes Circenses em Niterói, em vários pontos da cidade, terá espetáculos, cortejo, oficinas e shows com atrações do Brasil e do exterior.



"A mulher escondida nas canções" é o show que a cantora, compositora e instrumentista Dulce Quental apresenta no Dolores Club. Amanhã, às 20h30. Rua do Lavradio, 10, Centro.



O musical "O Maior Quintal do Mundo", inspirado na poesia de Manoel de Barros, retorna ao Teatro EcoVilla Ri Happy. De 6 a 28 de junho, às 11h, no Jardim Botânico.

Colaboração de Claudia Villas Boas