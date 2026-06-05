Pré-candidato ao Senado, o deputado Pedro Paulo (PSD) recebeu o título de Cidadão Petropolitano - Renan Areias/Arquivo O Dia

Pré-candidato ao Senado, o deputado Pedro Paulo (PSD) recebeu o título de Cidadão PetropolitanoRenan Areias/Arquivo O Dia

Publicado 05/06/2026 05:00

Pesquisas de intenção de votos para o Poder Legislativo encomendadas por empresas para aferição da disputa eleitoral no Rio de Janeiro mostram que o deputado federal Pedro Paulo (PSD) tem números competitivos na corrida pelas duas vagas ao Senado. O parlamentar tem circulado como pré-candidato na chapa de centro-esquerda com apoio do PSD. No fim de maio, ele visitou Petrópolis e confirmou que está na disputa, mesmo não tendo aprovado completamente a proposta da reforma administrativa no Congresso. Nas últimas sondagens, Pedro Paulo tem figurado com percentuais que o colocam no pelotão de frente e na disputa direta por uma das cadeiras. Sua candidatura transita na faixa dos 12% das intenções de voto, dependendo dos adversários testados, como Benedita da Silva. Os cenários ainda são fluidos e as articulações para a formação das chapas seguem em andamento.

Vorcaro pode virar persona non grata no Rio

Daniel Vorcaro, do Banco Master, é acusado de irregularidades financeiras - YouTube/Reprodução

Daniel Vorcaro, do Banco Master, é acusado de irregularidades financeiras YouTube/Reprodução

O deputado Prof. Josemar (PSOL) protocolou projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj para o banqueiro Daniel Vorcaro ser declarado persona non grata no Estado. "A operação Compliance Zero aponta que ele liderou esquema bilionário de corrupção, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Só no sistema previdenciário do Rio, o prejuízo para servidores, aposentados e pensionistas foi de mais de R$ 3 bilhões", justificou.

Poupatempo terá intérprete de Libras

Foi sancionada a lei que garante tradutor ou intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas unidades do Poupatempo do Estado do Rio para facilitar o atendimento a pessoas com deficiência auditiva. A medida teve origem no projeto de lei do deputado estadual Bruno Dauaire (União).

Gestão Lixo Zero mira órgãos municipais

A Secretaria municipal de Administração e o Previ-Rio assinaram Carta Compromisso do Sistema de Gestão Lixo Zero. A iniciativa é uma parceria com a ONG internacional Global Zero Waste, que promove soluções sustentáveis. O objetivo é implementar a separação e a reciclagem de resíduos na gestão municipal.

PICADINHO

Stephen Bocskay, pesquisador musical, lança o livro "Candeia, o Samba, o Quilombo e o Ativismo Negro", com roda de samba. Amanhã, às 14h, no Alfa Bar e Cultura. Rua do Mercado, 34, Centro.



A Portela inaugura, amanhã, a exposição "Contos de Norival Reis", em homenagem ao compositor e um dos autores do samba-enredo "Contos de Areia", de 1984, um dos mais marcantes da história da azul e branca.



O Freedom Festival acontecerá no Parque Municipal de Itaguaí, tendo como atrações a Banda Morada, Gabriela Rocha e DJ Naudão. Amanhã, a partir das 16h.

Colaboração de Claudia Villas Boas