Presidente do Detran, Carlos Eduardo Sarmento da Costa atuou por 30 anos na segurança pública - Reprodução Redes Sociais

Presidente do Detran, Carlos Eduardo Sarmento da Costa atuou por 30 anos na segurança públicaReprodução Redes Sociais

Publicado 10/06/2026 05:00

O governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, quer mudanças profundas na gestão do Detran. Não estão descartados novos cortes. O Coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa (da reserva da PMERJ, ex-comandante do Bope e ex-chefe do Estado-Maior) assumiu o comando do Departamento com o propósito de trazer rigor na administração. É para virar a página do histórico de vistorias fantasmas, fraudes em habilitação na CNH, loteamento político, clonagem e placas falsificadas. O Detran-RJ sob a gestão de Couto passará por completa reformulação do comando da autarquia e já começaram as exonerações nas diretorias estratégicas. O propósito é austeridade para cortar gastos e conter indicações políticas na máquina do Estado.

Plataforma se consolida na ajuda a mulheres

O aplicativo "mulher.rio" foi criado para combater a violência de gênero - Divulgação

O aplicativo "mulher.rio" foi criado para combater a violência de gêneroDivulgação

A Prefeitura do Rio sancionou lei estabelecendo a plataforma "mulher.rio" como política pública permanente. A proposta é da vereadora Joyce Trindade (PSD), que criou a ferramenta quando era titular da Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados. Há informações sobre violência, assistência psicológica e jurídica, delegacias, canais de denúncia e rede de apoio. Lançado em fevereiro de 2025, o sistema já ajudou mais de 20 mil mulheres e teve 120 mil acessos.

Marina Silva alerta sobre efeitos climáticos

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva comentou, na Rio Nature & Climate Week, conferência internacional que aconteceu no Rio para discutir soluções climáticas e desenvolvimento sustentável, sobre os efeitos que já acontecem devido às mudanças no clima. "Nós temos cerca de 20 milhões de estudantes em escolas não climatizadas, onde essas ondas de calor são terríveis não só para a saúde, mas para o próprio processo de aprendizagem".

Campanha em ritmo de jazz e blues

O vereador William Siri (PSOL) esteve no último fim de semana no Rio das Ostras Jazz e Blues, o maior evento gratuito de jazz da América Latina. Acompanhado pelo deputado federal Tarcísio Motta, o pré-candidato ao governo do estado conversou com o público e distribuiu panfletos sobre o fim da escala 6x1.

PICADINHO

O IBEF-Rio, sob a presidência de Ives Castelo Branco, realizará, amanhã, a 20ª edição do Fórum de Petróleo, Gás e Energia, reunindo líderes do setor no Hotel Prodigy Santos Dumont, no Centro.



Andréia Pedroso apresenta o show "Cheia de Bossa", versão "Edulobianas", em homenagem a Edu Lobo. Amanhã, às 19h, no Espaço Cenáculo. Rua Almirante Tamandaré, 66, Flamengo.



Estão abertas, até o dia 12, as inscrições para trabalhos que integrarão o II Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), em agosto.

Colaboração de Claudia Villas Boas