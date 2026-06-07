A Marcha para Jesus realizada em São Paulo esta semana é um dos mais concorridos eventos cristãos do Brasil. No palco, com direito a uso do microfone, desfilaram autoridades. O uso partidário em eventos manifesta-se de formas perigosas. A Marcha para Jesus, quando realizada no Rio, recebe patrocínios milionários da Prefeitura (que somaram quase R$ 4 milhões em edições recentes). Não é incomum o abuso de poder eleitoral (transformando templos em palanques) e o uso de recursos públicos para financiar cultos específicos, o que fere a laicidade do Estado, gera desigualdade entre as religiões e favorece grupos no poder. Existem exemplos. O deputado estadual Fábio Silva (União Brasil) teve o mandato cassado pelo TRE-RJ e ficou inelegível até 2030 após utilizar uma rádio evangélica e a posição de liderança religiosa para promover sua candidatura. Isso viola a isonomia no pleito.
Tecnologia moderna, mas com polícia
Concessionária TrensRJ anunciou uso de drones para evitar furto de cabos - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Concessionária TrensRJ anunciou uso de drones para evitar furto de cabosReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Os olhos do poder público estão voltados para a operação da concessionária TrensRJ, sob responsabilidade do consórcio Nova Via Mobilidade, que entrou em substituição à Supervia. Apesar de ter sido bem recebida a ideia de monitoramento por drones em 97 pontos críticos contra furtos de cabos e mapeamento de ferros-velhos clandestinos, nada disso dará certo se a Polícia não proteger áreas que no passado eram cuidadas pela vigilância ferroviária.
Vereadora lança projeto contra fake news
A vereadora Tatiana Roque (PSB) criou projeto para fortalecer o pensamento crítico, valorizar a ciência e facilitar o acesso à informação de qualidade. A iniciativa, em parceria com a Agência Indica, é voltada para enfrentar as fake news, o negacionismo científico e a desinformação digital.
Deputado quer inventário sobre presas trans
O deputado estadual Renan Jordy (PL) protocolou um ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-RJ) solicitando informações sobre a população trans no sistema prisional fluminense. O parlamentar quer saber, entre outros dados, o número total de pessoas transgênero presas no estado e quantas mulheres trans estão custodiadas em unidades femininas e masculinas.
PICADINHO
O livro "Evidências Urbanas", do arquiteto e urbanista Vicente Loureiro, será lançado amanhã, às 19h, na Livraria Travessa de Botafogo. Rua Voluntários da Pátria, 97.
Nos dias 9 e 12, a Orquestra Sinfônica Brasileira promove concertos didáticos na Escola Municipal Roberto Burle Marx, em Curicica, e na EDI Irmã Margarita Alarcón, em Laranjeiras.
A Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário do Rio realiza o II Seminário Participativo de Políticas Públicas. Dia 9, das 9h30 às 16h, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro.
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