Em seu primeiro mandato, vereador Leniel Borel (PP) tem como bandeira leis de proteção a crianças - Reginaldo Pimenta

Em seu primeiro mandato, vereador Leniel Borel (PP) tem como bandeira leis de proteção a crianças Reginaldo Pimenta

Publicado 09/06/2026 05:00

Há dois anos, morreu Regina Gordilho, que, de dona de uma confecção de roupas, tornou-se deputada federal. A notoriedade nacional veio em 1987, quando seu filho, o estudante de Educação Física e professor de natação, Marcellus Ribas Gordilho, então com 24 anos, foi preso, espancado e morto por policiais militares no bairro da Cidade de Deus, em Jacarepaguá. O eleitor sempre tenta reparar injustiças. O pai do menino Henry Borel, Leniel Borel, que atualmente exerce o mandato de vereador na cidade do Rio de Janeiro, é mais um exemplo disso. Eleito com 34.359 votos pelo Partido Progressistas, ele ingressou na política com a bandeira da proteção à infância e atua ativamente na esfera pública. Entre as ações, a Lei de Ronda Henry Borel, que integra guardas municipais, assistentes sociais e psicólogos para prevenir violência contra crianças e adolescentes.

Conferência no Rio sobre clima reúne ex-ministras

Marina Silva, Nísia Trindade e Sonia Guajajara em evento no Rio de Janeiro - divulgação/ Ueslei Marcelimo

Marina Silva, Nísia Trindade e Sonia Guajajara em evento no Rio de Janeirodivulgação/ Ueslei Marcelimo

A Rio Nature & Climate Week, conferência com lideranças globais no Rio para discutir soluções climáticas e desenvolvimento sustentável, reuniu as ex-ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Nísia Trindade (Saúde) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas). O encontro reforçou a necessidade de integração entre clima, saúde e direitos indígenas. "As mulheres têm uma sensibilidade muito grande para novas formas de abordagem", comentou Marina.

Madureira terá a maior horta urbana do mundo

A Prefeitura do Rio iniciou as obras da maior horta urbana do mundo, com 3 quilômetros de extensão, no Parque Madureira, na Zona Norte. O projeto prevê um Pólo de Agricultura e Educação Ambiental, que contará com um Mercado Produtor e um Centro de Educação Ambiental para cultivo, produção e venda de ervas e hortaliças, além de ações socioambientais, em uma área hoje pouco aproveitada do parque.

Léo Rodrigues anuncia pré-candidatura ao Senado

O suplente do senador Flávio Bolsonaro, Léo Rodrigues, anunciou pré-candidatura pelo Partido Novo ao Senado pelo Rio. Ele quer focar no empreendedorismo, gerar empregos, investir em ciência, tecnologia e inovação, e fortalecer a infraestrutura e a segurança pública do estado. "Serei a voz de quem trabalha, empreende, produz e acredita no potencial do Rio", afirma.

PICADINHO

A Fevest Inspire 2026 acontece até o dia 11 reunindo mais de 140 expositores em Nova Friburgo, Capital Nacional da Moda Íntima, com desfiles e negociações.



O projeto "Um Troco no Destino" promoverá, amanhã, às 18h, o workshop "Empreendedorismo Cultural para Profissionais da Arte e Cultura". Casa do Tá na Rua, Av. Mem de Sá, 35, Lapa.



Sonia Consiglio lança o livro "De Executiva a Conselheira – Você também pode!" na livraria Travessa de Ipanema. Amanhã, às 18h30. Rua Visconde de Pirajá, 572.

Colaboração de Claudia Villas Boas