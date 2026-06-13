Lei Seca, de autoria do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), já salvou mais de 60 mil vidas no país - Divulgação

Lei Seca, de autoria do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), já salvou mais de 60 mil vidas no paísDivulgação

Publicado 13/06/2026 05:00 | Atualizado 13/06/2026 10:28

A Lei Seca completa 18 anos celebrando conquistas na segurança viária brasileira: redução de pelo menos 40% nos acidentes e estimativa de mais de 60 mil vidas salvas. Mas, após a pandemia, o percentual de motoristas flagrados com alcoolemia no Rio saltou de 4,97% (2014–2019) para 10,10% (2026). No país, as infrações ultrapassaram 3,2 milhões desde 2008. Em 2025, foram registrados quase 453 mil casos. Para o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), autor da lei, os números reforçam que a mudança cultural precisa ser reforçada. "É preciso renovar a conscientização, ampliar a fiscalização baseada em dados e investir em campanhas educativas. O ideal é que o motorista não beba e dirija porque sabe que pode matar, não porque teme multa".

Com melhor qualidade de vida, Niterói atrai investimentos

Axel Grael, ex-prefeito de Niterói, destaca qualidade de vida no município - Divulgação

Axel Grael, ex-prefeito de Niterói, destaca qualidade de vida no municípioDivulgação

Menos burocrática e mais segura, Niterói atrai investimentos. O ISS, principal fonte de arrecadação, aumentou 50% com 96% das empresas obtendo alvará em um dia. "É preciso menos burocracia. Com simplificação e políticas tributárias claras, consolidamos setores estratégicos", afirma o ex-prefeito da cidade Axel Grael. E mais: os 200 leitos passaram para 1.200, os roubos de carga caíram 40% e a letalidade violenta reduziu 12,9%. "Niterói tem ambiente favorável para investir, gerar empregos e empreender", resume Gael.

Senado aprova auxílios para ex-escravizados

O Senado aprovou projeto de lei do deputado Reimont (PT-RJ) que garante suporte a trabalhadores domésticos resgatados de condição análoga à escravidão. O PL, relatado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ), na Câmara, e, no Senado, por Paulo Paim (PT-RS), assegura seis parcelas de seguro-desemprego de um salário-mínimo cada e inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, estadual, municipal ou distrital.

Corrida para ser vice de Pedro Paulo

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) disputará o Senado e acredita que obterá o número de votos suficientes para ser um dos escolhidos pelo eleitor do Rio de Janeiro. O nome mais cogitado para ser o seu vice na chapa é o empresário e ex-parlamentar Ronaldo Cézar Coelho.

PICADINHO

Hoje, o MAC inaugura, às 13h, a exposição "Ohpeko Dihtara - Travessia da Guanabara" com 35 obras de oito artistas indígenas. A mostra fica em cartaz até 23 de agosto.

Marysa Alfaia canta Rita Lee no show "Rita", além de canções autorais e de trilhas sonoras de novelas. Hoje, às 19h, no Capitu Café. Rua Cosme Velho, 174.

O Prêmio Proverbo recebe, até dia 15, inscrições de conto, poesia e livro infantil inéditos. Inscrições pelo site da Editora Proverbo.

Colaboração de Claudia Villas Boas