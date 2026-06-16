Empate da seleção brasileira com o Marrocos no jogo de estreia no último sábado frustrou a torcida - Onofre Veras/Parceiro

Empate da seleção brasileira com o Marrocos no jogo de estreia no último sábado frustrou a torcidaOnofre Veras/Parceiro

Publicado 16/06/2026 05:00

Cansado da polarização política, em algo há concordância: na desconfiança quanto ao futuro da seleção de Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira. Mesmo assim, antes do confronto com Marrocos, as cores da bandeira brasileira registraram alta de até 37,5% nas vendas deste início da Copa do Mundo. Para se ter ideia, segundo levantamento da Anjo Tintas, as vendas deram um salto na comparação entre maio de 2025 e maio de 2026. O amarelo registrou alta de 30,92%, seguido pelo azul, com avanço de 12,74%, e pelo verde, que cresceu 6,16%. Já o branco, frequentemente utilizado em composições inspiradas nas cores nacionais, apresentou o maior crescimento entre as tonalidades analisadas, com aumento de 37,51%. Se por um lado, os números indicam que o clima do Mundial já influencia a escolha de cores para fachadas, áreas de convivência e estabelecimentos comerciais em todo o país, não se pode ter certeza se o mercado continuará aquecido com a frustração demonstrada na estreia.

Não eleito aposta em Plano B nos esportes

Ex-subsecretário municipal de esportes, Arar continua atuando na área - Divulgação

Ex-subsecretário municipal de esportes, Arar continua atuando na áreaDivulgação

Vereador por quatro mandatos, Marcelo Arar (Agir) não se reelegeu em 2024. Como subsecretário municipal de Esportes, criou programas de capacitação profissional para professores de lutas marciais, mestres de yoga, salvamento em eventos aquáticos e primeiros socorros. Agora, o foco é a massoterapia em atletas contundidos. "O Rio tem vocação para o esporte. É muito gratificante criar oportunidades e mudar a vida das pessoas, capacitando profissionais para atender com competência os nossos atletas. Em 2025, foram capacitadas 1.500 pessoas. Pretendemos chegar ao fim do ano com o dobro de profissionais qualificados".

Projeto incentiva inclusão no esporte

A Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto do vereador Paulo Messina (PL) que estimula a participação de neurodivergentes, com transtornos do desenvolvimento, como o autismo, TDH e deficiência e suas famílias em atividades esportivas da prefeitura. "A ideia é incluir pessoas que não são lembradas", diz.

Vaquinhas on-line viram moda entre candidatos

O deputado estadual Professor Josemar (PSOL) lança sua pré-candidatura à reeleição em clima de Copa do Mundo num grande evento no próximo dia 20, às 15h, no Clube Mauá, em São Gonçalo. Ele anunciou a adesão ao modo de contribuições voluntárias - as famosas vaquinhas on-line - para impulsionar a campanha.

PICADINHO

O Movimento EducAçãoRio promove hoje, das 8h30 às 10h30, no Leblon, o encontro "Rio no Topo: Educação como Alavanca do Desenvolvimento".

"Não tem água que apague esse fogo", documentário sobre trabalhadores rurais da Paraíba perseguidos e assassinados durante a ditadura, estreia amanhã, às 19h, no Estação NET-Rio.

A atriz e diretora Sura Berditchevsky apresenta leituras cênicas intimistas de contos de autoras brasileiras. Todas as terças-feiras, às 12h, no Espaço Mistura Gente. Rua da Alfândega, 50, Centro.



Colaboração de Claudia Villas Boas