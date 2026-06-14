Mudança nos procedimentos da Secretaria de Estado de Fazenda apresentou resultados imediatos - Arquivo

Mudança nos procedimentos da Secretaria de Estado de Fazenda apresentou resultados imediatosArquivo

Publicado 14/06/2026 05:00

A Secretaria de Estado de Fazenda tomou uma medida simples, mas com efeito positivo imediato: mudou. Bastaram a fiscalização e os resultados apareceram imediatamente. O Estado do Rio tem três principais barreiras fiscais (postos de controle de divisas): Nhangapi (com São Paulo), Levy Gasparian (com Minas Gerais) e Morro do Coco (com o Espírito Santo). A força-tarefa Sefaz-RJ com foco no combate à sonegação de ICMS e irregularidades no transporte de mercadorias recebeu denúncias que os locais sofriam com o aparelhamento político. Em maio deste ano, a Secretaria realizou 873 autuações nas três Barreiras, somando um total de R$ 39 milhões. No mesmo mês do ano passado, foram 431 autos de infração e um total de R$ 11 milhões. Um aumento de 102% no número de autuações e de 254% no valor dos autos.

Deputado pede reforço contra pichações

Sergio Fernandes denuncia demarcação de territórios do Rio por facções - Reprodução Redes Sociais

Sergio Fernandes denuncia demarcação de territórios do Rio por facções Reprodução Redes Sociais

O deputado estadual Sérgio Fernandes (PSD) solicitou oficialmente reforço policial emergencial à Secretaria de Estado de Segurança Pública para conter a atuação de organizações criminosas na Zona Norte do Rio. O pedido foi motivado pela ação de uma facção criminosa que pichou muros e portões de diversas residências no bairro de Vista Alegre. As demarcações tinham o objetivo de impor o controle territorial do crime e espalhar pânico na região.

Cesgranrio e Conselho de Administração firmam parceria

A Fundação Cesgranrio firmou parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) para formação em Gestão de Edificações. O objetivo é qualificar profissionais para administração de condomínios residenciais e comerciais, prédios corporativos, centros comerciais e instituições públicas.

Castra Mais RJ amplia atendimento

O programa "Castra Mais RJ", que fez mais de 17 mil castrações gratuitas desde fevereiro, a partir de amanhã, chegará a Sulacap e Ilha do Governador. Dois castramóveis vão poder realizar até 600 cirurgias por dia. O serviço já foi a mais de 10 locais, incluindo as regiões Serrana e Costa Verde.

PICADINHO

O projeto "Nós em Rede" recebe inscrições para o curso gratuito "Produção de Conteúdo para YouTube", destinado a jovens a partir de 16 anos da Rocinha e de Rio das Pedras.



O livro "Mulheres que Lideram: impacto, legado e inspiração", sobre liderança, equidade e desenvolvimento social no Brasil, será lançado amanhã, às 14h, no Museu Naval do Rio. Parte da arrecadação será doada para a ONG Fraternidade sem Fronteiras.



A banda Afromix apresentará o espetáculo "Conectando Gerações", unindo ritmos e ancestralidade. Amanhã, às 17h, na Praça Catolé do Rocha, em Vigário Geral.

Colaboração de Claudia Villas Boas