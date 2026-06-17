Entre as propostas de Aureo Ribeiro há regras para bicicletas elétricas, patinetes e autopropelidos - Divulgação/Câmara

Entre as propostas de Aureo Ribeiro há regras para bicicletas elétricas, patinetes e autopropelidos Divulgação/Câmara

Publicado 17/06/2026 05:00

Está em discussão na Câmara dos Deputados a reforma do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) é um dos que defendem a permissão para que jovens entre 16 e 18 anos possam dirigir sob supervisão, em horários específicos. O modelo defendido por especialistas prevê que o jovem dirija acompanhado de um adulto experiente, fortalecendo a responsabilidade familiar. Hoje, ele apresenta relatório em Brasília neste sentido. Por outro lado, quem é contra argumenta que "carro pode ser uma arma" se o motorista não estiver devidamente habilitado, consciente da responsabilidade e não usar o veículo para abusos contra pedestres e outros condutores. O texto, que consolida mais de 270 projetos de lei, pretende modernizar a legislação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência na fiscalização.

Comissão aprova reparação às famílias da Chacina de Acari

Mães de Acari pedem, desde 1990, justiça a 11 jovens mortos por policiais - Luiz Silveira/CNJ

Mães de Acari pedem, desde 1990, justiça a 11 jovens mortos por policiais Luiz Silveira/CNJ

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou o parecer do deputado federal Reimont (PT-RJ) ao projeto que reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado de 11 jovens na Chacina de Acari, em 1990, no Rio de Janeiro. A proposta prevê aos familiares pensão especial, mensal e vitalícia, de um salário mínimo, além de medidas à preservação da memória e justiça histórica.

ONG carioca vence prêmio internacional de cidadania

A ONG Agência do Bem recebeu o prêmio "Music Cities Awards 2026", na categoria Music Talent Development & Education. A premiação destacou o projeto "Escola de Música e Cidadania", que promove inclusão social de crianças e jovens. A iniciativa já beneficiou cerca de 200 mil pessoas.

Detro-RJ faz campanha pelo direito de idosos

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ) realizou ação de conscientização no Terminal João Goulart, em Niterói, e no Terminal Margaridas, no Rio, pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Foram distribuídos panfletos da campanha "Não Finja que não me Viu! Ceda o Lugar".

PICADINHO

Servidor da Prefeitura do Rio há mais de 20 anos, Eduardo Furtado lança o livro "Serviço Público: Manual da Sobrevivência - Como permanecer lúcido dentro da máquina pública". Amanhã, a partir das 10h, na Biblioteca Maria Firmina dos Reis. Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova.



O Edifício Palácio Gustavo Capanema recebe a etapa Sudeste do Fórum Brasil Criativo, hoje e amanhã, das 8h às 17h30. Evento gratuito. Rua da Imprensa, 16, Centro.



A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) reunirá, amanhã, no Rio Comprido, 27 municípios para uma oficina sobre infância antirracista.

Colaboração de Claudia Villas Boas