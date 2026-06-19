Integrantes do Comando Vermelho e do PCC invadem localidades em diversos bairros do Rio de Janeiro - Reprodução / Redes Sociais

Integrantes do Comando Vermelho e do PCC invadem localidades em diversos bairros do Rio de JaneiroReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/06/2026 05:00

As organizações criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro estão espalhando pichações, muitas delas com versículos bíblicos - e desenhos - para demarcar terreno em comunidades da Zona Norte. O CV é a maior facção do Rio. Ela controla diretamente centenas de comunidades e cerca de 60% dos territórios dominados por grupos armados na Região Metropolitana. São 1,6 milhão a 3 milhões de pessoas que vivem sob a influência ou controle direto dessa facção. E o TCP opera em cerca de 290 a 340 localidades e concentra aproximadamente 20% dos territórios dominados pelo crime organizado. O Complexo da Prefeitura, em Irajá, e o acesso ao monte, onde evangélicos vão orar, colado à estação do metrô, está com "pontos de estica", como eles chamam, que são locais de venda de drogas fora das favelas. Traficantes se denominam "enviados por Deus".

Agronegócio do interior entra em nova fase

Dr. Deodalto é um dos autores do projeto sobre os insumos agropecuários - Divulgação

Dr. Deodalto é um dos autores do projeto sobre os insumos agropecuáriosDivulgação

Projeto de Lei de autoria dos deputados Rosenverg Reis (MDB) e Dr. Deodalto (PL) pede a manutenção do benefício de redução da base de cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) sobre insumos agropecuários até 31 de dezembro de 2027. O texto foi aprovado em discussão única pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e agora seguirá para o Governo do Estado, que terá prazo de até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.

Refugiados ganham oportunidade profissional no Rio

A partir de amanhã, Dia Mundial do Refugiado, migrantes que vivem no Rio têm oportunidade de formação gratuita on-line em tecnologia e empregabilidade. O projeto "Acelera Toti" oferece 40 vagas. A iniciativa, apoiada pela Ancar, pretende facilitar o acesso ao mercado formal de trabalho. As inscrições vão até 7 de julho.

Plano Nacional amplia áreas verdes no estado

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) convidou os 92 prefeitos do Estado do Rio a aderirem ao Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), do Ministério do Meio Ambiente, para ampliar as áreas verdes das cidades. A adesão possibilita apoio técnico para enfrentar mudanças climáticas, reduzir ilhas de calor, melhorar o ar, prevenir enchentes, deslizamentos e oferecer mais qualidade de vida à população.

PICADINHO

A 7ª edição do Prêmio Visão Consciente, da Fecomércio RJ, fará homenagem ao legado de Júlio Cézar Rezende de Freitas, presidente do Sicomércio de Três Rios e vice-presidente da federação, morto em julho de 2025.

"Outro Lado da História", espetáculo de contação de histórias sensorial e inclusivo, chega à Biblioteca Parque de Manguinhos hoje e amanhã. Sessões às 10h, 11h, 13h e 14h.



O Museu da República receberá nos dias 20 e 21, das 10h às 18h, o 3º Encontro das Nações – Saberes do Estado do Rio de Janeiro. Rua do Catete, 153.

Colaboração de Claudia Villas Boas