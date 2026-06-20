Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, Dani Monteiro lança livro sobre arte da favela - Arquivo O Dia

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, Dani Monteiro lança livro sobre arte da favelaArquivo O Dia

Publicado 20/06/2026 05:00

Ano eleitoral transforma favelas em territórios cobiçados. Milícias e organizações criminosas não pretendem dar vida fácil a políticos que não sejam seus simpatizantes. A alternativa é tentar encontrar proximidade com ativistas culturais que não tenham ligação com o tráfico. Os políticos de esquerda lutam contra a discriminação social. A deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), por exemplo, lança hoje o livro "MC Não é Bandido: Leituras do Real Brasil", obra que reúne relatos, reflexões e experiências sobre a criminalização da cultura favelada e periférica. O livro traz textos de artistas, MCs, rappers, pesquisadores e ativistas que discutem o papel do hip-hop, do funk e das expressões culturais das periferias como instrumentos de resistência, cidadania e transformação social.

Futebol não atrasa projetos de Niterói

Niterói, na Região Metropolitana, recebe investimentos em divesas áreas - Reprodução

Niterói, na Região Metropolitana, recebe investimentos em divesas áreasReprodução

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Niterói aprovaram recentemente novos projetos: o Programa CNH Social, isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para imóveis do Minha Casa Minha Vida, meia-entrada para os agentes de segurança pública e a declaração do Sanduíche Natural de Niterói como patrimônio imaterial. Os vereadores também aprovaram a destinação de verbas para o Programa Niterói Empreendedora.

Emenda viabiliza formação para ONGs e cooperativas

Por emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PV), organizações da sociedade civil, cooperativas e associações participam, dia 24, da formação gratuita "Empreender com Impacto". Na pauta, gestão financeira, precificação, plano de negócios e sustentabilidade de projetos sociais.

Tarifa zero de Caxias completa um ano

O programa "Tarifa Zero" em Duque de Caxias entrou em funcionamento no dia 22 de julho de 2024. A iniciativa começou com uma linha-piloto ligando o bairro Capivari à Figueira e, desde então, expandiu-se pela cidade, operando com diversas linhas que circulam diariamente pelos quatro distritos do município.

PICADINHO

O MAM Rio inaugura hoje, às 10h, o Espaço Petrobras, com a mostra "O caneco é nosso", de Froiid, com 999 réplicas da Taça Jules Rimet e objetos que relacionam jogo e arte.



O espetáculo "Mãe Baiana" retorna aos palcos do Teatro Glauce Rocha para apresentações hoje, às 19h, e amanhã, às 18h. Avenida Rio Branco, 179, Centro.



O Arraial Rock 80 Festival, com música, gastronomia, cervejas artesanais e atrações para crianças, acontece no Aterro do Flamengo. Hoje e amanhã, das 12h às 22h.

Colaboração de Claudia Villas Boas