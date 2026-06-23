Governador em exercício, Ricardo Couto obteve importante vitória para finanças do Rio de Janeiro - Érica Martin

Governador em exercício, Ricardo Couto obteve importante vitória para finanças do Rio de JaneiroÉrica Martin

Publicado 23/06/2026 05:00

A assinatura do acordo de adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados) para renegociar a dívida de mais de R$ 208 bilhões com a União é uma tremenda vitória do governo Ricardo Couto. A medida oficializa a saída do estado do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), trazendo alívio imediato nas contas públicas fluminenses. Só com isso desaba o valor das parcelas mensais da dívida de R$ 490 milhões para R$ 113 milhões. O prazo para o refinanciamento chega a 30 anos, com redução dos juros, que podem variar de 1%, 2% ou até zero. Também é uma vitória política. A área econômica comandada por Couto e o seu secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, conseguiu o que os outros, gastadores, não chegaram nem perto. É bem verdade que para obter juros menores, o estado deve limitar gastos públicos e direcionar esforços para áreas como segurança, infraestrutura e educação profissionalizante.

Novos tratores para agricultores familiares

Agricultura do interior do Rio é fortalecida com investimento em tratores - Secom Pmmp

Agricultura do interior do Rio é fortalecida com investimento em tratoresSecom Pmmp

A Emater-Rio concluiu processo para adquirir 31 tratores para diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro. O investimento é de aproximadamente R$ 5,14 milhões. "Os equipamentos vão proporcionar melhores condições para desenvolver a produção rural com reflexos positivos na economia local e no abastecimento de alimentos", afirmou Deodônio Macêdo, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar.

Jaé registra 170 mil adesões

Esta é última semana de pagamento em dinheiro nos ônibus municipais e do cartão avulso nas integrações do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM). O Jaé registra mais de 170 mil novas adesões ao sistema. Atualmente, apenas 4% das viagens são pagas em dinheiro. A mudança começa no dia 28.

Lei homenageia vereadora Luciana Novaes

A Câmara do Rio aprovou projeto do vereador Paulo Messina (PL) sobre assistência a autistas pelo município. A lei recebeu o nome Luciana Novaes em homenagem à vereadora que faleceu em maio. "Ela pediu coautoria do projeto. Foi sua última participação. Ela merece reconhecimento pela sua luta".

PICADINHO

A Escola de Música Villa Lobos será palco da apresentação de seus alunos com a Banda da Força Aérea dos EUA. Hoje, às 14h. Rua Ramalho Ortigão, 9, Centro.



O evento "Energy Summit Global 2026" terá, entre os painéis, "Women in Energy", que abordará o tema "Equidade, inclusão e acesso à energia". De hoje a 25 de junho, na Marina da Glória.

O psiquiatra Jorge Jaber participa, no dia 25, do "IV Simpósio: Da Prevenção ao Cuidado", promovido pela Secretaria de Estado da Mulher e de Políticas Inclusivas. Ele vai ministrar a palestra "Adicções e transtornos mentais: teorias, tratamentos e abordagens".

Colaboração de Claudia Villas Boas