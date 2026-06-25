Ação realizada por policiais civis no Santa Marta, em Botafogo, resultou na prisão de seis suspeitos - Reginaldo Pimenta

Ação realizada por policiais civis no Santa Marta, em Botafogo, resultou na prisão de seis suspeitosReginaldo Pimenta

Publicado 25/06/2026 05:00

Ação policial em Botafogo assustou moradores, turistas e dirigentes de escolas dos bairros onde estudam filhos das famílias de classe média alta do Rio. O bairro tem 76.728 moradores (conforme dados do Censo Demográfico do IBGE) e existem pelo menos 15 escolas de destaque localizadas no entorno imediato da comunidade Santa Marta, que fica na transição entre Botafogo e Humaitá, concentrando uma das maiores redes de ensino da Zona Sul. Com o objetivo de cumprir dezenas de mandados de prisão preventiva, a cúpula da Polícia Civil fez uma aposta arriscada. Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) participaram da operação.

Avante intensifica apoio a Ruas e Canella

Convenção do partido Avante reúne lideranças do estado no Centro do Rio - divulgação/Maicon Salles

Convenção do partido Avante reúne lideranças do estado no Centro do Riodivulgação/Maicon Salles

O Avante reuniu pré-candidatos de diversas regiões do estado na Associação Comercial do Rio, no Centro, para reforçar o apoio ao pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), e ao pré-candidato ao Senado, Márcio Canella (União). O encontro foi conduzido pelo secretário-geral do partido, Patrique Welber, representando Leandro Braga, presidente estadual. Welber é apontado como responsável por aproximar lideranças e ampliar a legenda no estado.

Reforma Tributária mobiliza setor cultural

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, promoveu encontro com representantes da área para debater como a Reforma Tributária e mudanças na arrecadação e tributação podem afetar o setor. Desde 2020, 700 projetos receberam mais de R$ 1 bilhão. "O objetivo é impulsionar a produção".

Eventos aquecem turismo no interior do Rio

Apesar das baixas temperaturas, o turismo no interior do estado do Rio está aquecido com os festivais de outono. Levantamento do HotéisRIO mostra que na primeira semana da Bauerfest, em Petrópolis, a ocupação hoteleira atingiu 90,5%. Com o Festival Sesc de Jazz, a taxa em Ipiabas, Barra do Piraí, chegou a 91,8%.

PICADINHO

O "Favela Mais Rica", evento que reunirá pré-candidatos à Presidência, educadores e empreendedores, será realizado amanhã e dia 27 na Expo Cidade Nova, no Centro.



O historiador Guilherme Galvão Lopes lançou o livro "República Entre Colunas". A obra trata da relação entre a Maçonaria e os primeiros anos da República.



A Rede Windsor Hoteis promove nova edição da Campanha do Agasalho "Inverno Solidário 2026". As doações podem ser realizadas até o dia 30 nas unidades Guanabara, Barra, Florida e Excelsior. As arrecadações serão destinadas aos moradores da comunidade Santa Marta, em Botafogo.

Colaboração de Claudia Villas Boas