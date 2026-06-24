Presidente Lula durante anúncio do Novo PAC Periferia Viva que inclui obras para prevenir desastresDivulgação
O presidente Lula anunciou investimento de 700 milhões do Novo PAC Periferia Viva. Os recursos serão revertidos para as três maiores comunidades do estado do Rio de Janeiro: a Favela da Maré, o Complexo do Alemão e a comunidade da Rocinha. O evento de lançamento realizado em Guaratiba, na Zona Oeste, caiu como uma luva para o presidente fugir do ar pesado em torno da crise do Banco Master em que está metido o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner. A cerimônia marcou também o início das obras do PAC Jardim Maravilha. O chamado "saco de bondades" serve ao PT e ao candidato apoiado por Lula para o Governo do Estado, Eduardo Paes. O presidente recebeu um quadro em sua homenagem do artista Felipe Bragança, por meio da União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha (UPMMR) em agradecimento.
Eduardo Paes cumpre agenda em Belford Roxo
Vereador Igo Menezes e Eduardo Paes declararam apoio em Belford RoxoDivulgação
De olho nos votos da Baixada Fluminense, que concentra grande parte do eleitorado do estado do Rio, o ex-prefeito e atual pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), confirmou presença em agenda com o vereador Igo Menezes (PT), único vereador de oposição da cidade. O encontro será no próximo dia 27, às 9h, em frente à antiga UPA do Lote XV. Igo é a aposta do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, na Baixada Fluminense.
Aula de defesa pessoal para mulheres na Alerj
A Assembleia do Estado do Rio oferecerá amanhã, às 14h30, aulas de defesa pessoal para as servidoras e o público externo. A prática será conduzida pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), faixa-preta de jiu-jítsu, e pela deputada estadual e professora de educação física Índia Armelau (PL).
Detro na luta contra milícias do Rio
O Detro-RJ participa de operação integrada de combate às milícias em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A ação reuniu forças da Polícia Militar, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Detro-RJ. Sete veículos foram autuados por transporte clandestino.
PICADINHO
O Projeto "Educar Pelo Esporte", do Instituto Uevom, transformará a Ação de Cidadania na Maré em clima de Copa do Mundo. Hoje, das 9h às 12h.
A peça "Incondicionais", um mergulho no universo de mulheres detentas no Brasil, estréia amanhã, às 20h, Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.
O Pro Criança Cardíaca participa do CardioFut 2026 sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das cardiopatias infantis. De amanhã ao dia 27, no Maracanã.
A peça "Incondicionais", um mergulho no universo de mulheres detentas no Brasil, estréia amanhã, às 20h, Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.
O Pro Criança Cardíaca participa do CardioFut 2026 sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das cardiopatias infantis. De amanhã ao dia 27, no Maracanã.
Colaboração de Claudia Villas Boas
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