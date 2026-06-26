Comunidade Rio das Pedras vive onda de violência por disputa entre Comando Vermelho e milícia - Reginaldo Pimenta

Comunidade Rio das Pedras vive onda de violência por disputa entre Comando Vermelho e milíciaReginaldo Pimenta

Publicado 26/06/2026 05:00

A ação da Polícia Civil desta semana que mirou criminosos com forte atuação estratégica nas comunidades de Rio das Pedras (em Jacarepaguá), Catiri (em Bangu) e Catonho (no Jardim Sulacap) teve o objetivo de desarticular a narcomilícia, modalidade perversa que une "modelos de tirania" e grupos que um dia já foram inimigos. A união dos traficantes do TCP e a milícia que atua na região fortalece a cobrança de taxas e a exploração dos moradores. Rio das Pedras, nos últimos 25 anos, tornou-se abrigo de policiais do poder paralelo e curral eleitoral de políticos fisiológicos. Os mais conhecidos são os representantes da família Brazão (especialmente os irmãos Domingos e Chiquinho) e o ex-vereador Nadinho. Estas "lideranças" ajudaram muito a eleição de políticos conservadores e fortaleceram o reduto que, a partir deste poder, geraram caminhões de votos para a família Bolsonaro e a bancada evangélica.

Deputados reorganizam comissões estratégicas na Assembleia

Mudanças na Assembleia atingem comissões com forte impacto político - Reginaldo Pimenta

Mudanças na Assembleia atingem comissões com forte impacto políticoReginaldo Pimenta

A Alerj atualizou a composição de três comissões estratégicas. Direitos Humanos e Cidadania passa a ter como titulares os deputados Alexandre Knoploch (PL), Munir Neto (SDD), Fred Pacheco (PL) e Dani Monteiro (PSOL). Na suplência, Renan Jordy, Rodrigo Amorim e Jorge Felippe Neto, todos do PL. Na Defesa dos Direitos da Mulher assumem Sarah Poncio (SDD), Zeidan (PT), Franciane Motta (Pode), Índia Armelau e Carla Machado, do PL; suplentes, Tia Ju (REP), Giselle Monteiro e Fred Pacheco, do PL. Emendas Constitucionais e Vetos terá Chico Machado, Alexandre Knoploch, Rodrigo Amorim, do PL, Dionísio Lins (PP) e Luiz Paulo (PSD). Na suplência, entram Marcelo Dino (PL), Pedro Brazão (União), Samuel Malafaia e Jorge Felippe Neto, do PL.

Radares: Alerj quer saber onde estão as vias perigosas

A Comissão de Transportes da Alerj vai oficiar a Secretaria de Segurança Pública para encaminhar os locais com maior incidência de roubos de veículos no estado. "Temos a informação de que 133 novos radares estão sendo instalados em 78 pontos da RJ-106, que liga São Gonçalo ao Sul Fluminense", afirmou o deputado Dionísio Lins (PP), presidente da Comissão e autor da lei que proíbe pardais e lombadas eletrônicas em áreas de risco.

Paes se consolida no Sul Fluminense

O pré-candidato ao governo do estado Eduardo Paes vem ganhando adesão entre os prefeitos do Sul Fluminense. Vários nomes estão bem alinhados com relação ao futuro apoio. Entre eles: Pezão (Piraí), Katia Mimi (Barra do Piraí), Saulo Corrêa (Valença), Kaio do Diogo Baloeiro (Itatiaia), Neto (Volta Redonda), Tande Vieira (Resende) e Rosi Silva (Vassouras).

PICADINHO

O Museu Histórico da Cidade inaugura amanhã, às 10h, a exposição "PRO-POLIS", de Ricardo Siri. As obras são feitas com mel, cera de abelha e própolis. Estrada Santa Marinha, s/nº, Gávea.



Beatriz Reis Neris, especialista em marketing, apresenta o webinar "Multipotencialidade na Prática: do Caos ao Posicionamento". Amanhã, de 10h às 12h. Inscrição: https://bit.ly/4ovYFAR



A "Riobaldia", evento gratuito que celebra o legado de João Guimarães Rosa no teatro, psicologia e literatura, acontecerá amanhã, às 18h30, no IFEN. Rua Barão de Pirassinunga, 62, Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas