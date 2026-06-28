Pai de gêmeos autistas, vereador Paulo Messina tem projetos voltados para famílias atípicas do Rio - Luciano Belford/Arquivo O Dia

Pai de gêmeos autistas, vereador Paulo Messina tem projetos voltados para famílias atípicas do RioLuciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 28/06/2026 05:00

Oito emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, de autoria do vereador Paulo Messina (PL) - todas voltadas ao atendimento de autistas, neurodivergentes e pessoas com deficiência -, foram aprovadas na Câmara Municipal. Entre as propostas, a retomada das metas de implantação de salas de recursos multifuncionais nas escolas. O programa estava zerado, mas Messina incluiu 70 desses instrumentos pedagógicos de educação inclusiva para 2027. Outra proposta do parlamentar aumenta em 10% a inclusão de pessoas com deficiência em programas de emprego. Uma das emendas concretiza as casas-escola das famílias atípicas, conforme lei do próprio vereador, sancionada semana passada pelo prefeito Eduardo Cavaliere. "Não adianta aprovar projetos de lei, se eles ficarem no papel", explica.

Fecomércio debate impactos da Reforma Tributária

Antonio Florencio de Queiroz, presidente da Fecomércio, conduzirá evento - Divulgação

Antonio Florencio de Queiroz, presidente da Fecomércio, conduzirá eventoDivulgação

A Fecomércio RJ promoverá, no próximo dia 30, encontro com especialistas das áreas tributária, jurídica e fiscal para debater os impactos das mudanças no sistema de tributação do consumo e preparar as empresas para as mudanças previstas com a Reforma Tributária. A abertura do evento será conduzida pelo presidente da entidade, Antonio Florencio de Queiroz Junior, e contará com a presença do secretário de Estado de Fazenda do Rio, Guilherme Mercês.

Radares: Petrópolis não pagará caro

Petrópolis, na Região Serrana do Rio, recebeu bem a suspensão pelo Governo do Estado da contratação de radares para controle de velocidade, feita pelo DER, que tinha sido aprovada por Cláudio Castro. Auditoria identificou suspeita de sobrepreço que poderia provocar prejuízo de cerca de R$ 130 milhões aos cofres públicos.

Cabo Frio: revitalização da orla é prioridade

O vereador Adeir Novaes (PL) apresentou na Câmara Municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, proposta de melhoramentos na Orla dos Tamoios. A medida, segundo ele, "sinaliza para a necessidade de associar os investimentos em infraestrutura a ações de conscientização da população".

PICADINHO

O espetáculo sensorial voltado à primeira infância "Abraça" encerra temporada hoje, às 11h. Teatro Municipal Ruth de Souza. Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa.

O livro "Turismo: da retomada ao recorde — O maior desafio da minha vida pública", do deputado estadual e ex-secretário de Turismo Gustavo Tutuca, será lançado dia 30, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.



A primeira unidade de Push Pop Sushi do Brasil - sushis servidos em tubos individuais para consumo rápido e prático - será inaugurada dia 30, às 11h, em Copacabana.

Colaboração de Claudia Villas Boas